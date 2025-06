Il cielo azzurro dell’estate sulla provincia di Varese

L’estate addosso? Basta guardare il cielo e rendersi conto del clima ottimale: fresco e ventilato al mattino, un poì più caldo nel centro della giornata e il classico annuvolamento serale con possibilità di qualche sporadico rovescio.

Motivo: «Dalla saccatura in transito oggi lungo la barriera alpina si isola in serata una depressione che si sposterà martedì verso l’Italia centrale e in seguito si posizionerà sulla Sicilia. Le correnti in quota sulle nostre regioni si dispongono dai settori settentrionali e le masse d’aria in movimento saranno meno calde e meno umide. Qualche rovescio nel pomeriggio sul NE e qualche temporale sull’Appennino in serata», dice il Centro geofisico prealpino di Varese.

PREVISIONI

Lunedì «qualche nuvola al mattino, poi ben soleggiato e asciutto sulla Lombardia Ovest. A tratti ventilato dai settori settentrionali. Sull’alta Valtellina e il Garda qualche rovescio nel tardo pomeriggio. Caldo, ma non afoso».

Martedì «ben soleggiato, asciutto. Isolati cumuli nel pomeriggio. Temperature massime in lieve calo.»

Mercoledì: «Qualche nuvola al mattino, poi ben soleggiato. Asciutto. Più caldo con massime spesso vicine ai 30°, ma non afoso»

TENDENZA

«Giovedì 19 e venerdì 20 giugno: ben soleggiato con cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Temperature massime in lieve aumento»