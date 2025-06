Il colonnello Rella saluta Varese: «Concludere qui il mio percorso è un dono»

Un passaggio di testimone carico di emozione quello che si è vissuto ieri durante la cerimonia per il 251° anniversario della Guardia di Finanza a Varese.

Il Colonnello Fabrizio Rella, reggente del Comando provinciale di Varese dopo il trasferimento di Giuseppe Sciaraffa a maggio, ha annunciato che a luglio passerà il comando al Generale Giuseppe Coppola. Per lui ad ottobre è previsto infatti il congedo dal servizio, dopo 41 anni di carriera.

«Come ogni fase della vita, anche il mio periodo qui sta per concludersi — ha detto Rella, visibilmente emozionato —. Sono orgoglioso di aver trascorso gli ultimi quattro anni della mia carriera in questa provincia meravigliosa, ricca di valori e di senso civico. Concludere qui, in questo territorio bellissimo, è per me un dono».

nei 41 anni di Servizio Rella ha accumulato ben 15 trasferimenti in una carriera intensa e ricca di impegni, che il colonnello ha vissuto con passione e dedizione: e proprio in occasione della festa della Fiamme Gialle ha voluto ringraziare la città e tutto il personale per il supporto e la collaborazione ricevuti.