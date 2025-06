Il comitato di Gallarate vince le gare regionali di primo soccorso della Croce Rossa

Il Comitato di Gallarate si aggiudica la 30ª edizione delle gare regionali di primo soccorso della Croce Rossa, che si sono svolte a Chiavenna. Grazie a questa vittoria, sarà proprio Gallarate a rappresentare la Lombardia alle Gare Nazionali, in programma a settembre in Sicilia. La competizione ha visto la partecipazione di 65 volontarie e volontari, suddivisi in 11 squadre, impegnati in 8 scenari di diversa difficoltà, tutti legati al primo soccorso.

L’intero evento è stato reso possibile grazie al supporto organizzativo di 250 volontari dello staff, che ne hanno garantito la gestione in ogni fase.

La squadra vincitrice, allenata dalla volontaria Nadia De Pra, è composta da: Andrea Deninno, Barbara Ascoli, Chiara Cucco, Stefano Castelli, Margherita Cattoretti, Christian Nicita ed Erika Tardugno.

«Una vittoria inaspettata quella del nostro Comitato dopo mesi di intensa preparazione. Una vittoria che è arrivata grazie all’impegno ma soprattutto all’entusiasmo della squadra. Ha vinto il loro sorriso e il desiderio di mettersi in gioco con umiltà. Ha vinto la voglia di essere gruppo prima di essere singoli. Una bella pagina di Croce Rossa che ha trasmesso l’emozione più semplice: essere Donne e Uomini che sanno ascoltare il bisogno degli altri».

Ora l’appuntamento è a settembre in Sicilia, per una nuova sfida.