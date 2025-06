Il Commissario Tarantino di nuovo sotto pressione nel nuovo giallo di Francesco De Palo

Il tormento del commissario Vito Tarantino in un caso che minaccia la sua carriera e la sua vita privata. L’autore Francesco De Palo presenta a Materia il suo nuovo romanzo giallo in un incontro con Cecilia Roggiani

Il commissario Vito Tarantino torna a confrontarsi con il lato oscuro della giustizia nel nuovo romanzo di Francesco De Palo, “Vittima finale”. Il giallo, che porta con sé un intreccio complesso e un’indagine che scava nel profondo delle paure e dei tormenti personali di Tarantino, si presenta come una lettura avvincente per gli amanti del genere. In questo nuovo capitolo, il commissario si trova a indagare su un caso che non solo minaccia la sua carriera, ma anche la serenità della sua famiglia, portando il lettore in un crescendo di suspense e tensione.

Francesco De Palo, autore del romanzo, sarà protagonista di un incontro pubblico giovedì 19 giugno alle 18.00, a Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), dove dialogherà con Cecilia Roggiani.

Durante la serata, De Palo svelerà i retroscena della creazione del libro e approfondirà i temi centrali dell’opera, tra cui il conflitto interiore del commissario Tarantino e le implicazioni morali delle sue azioni. Una trama ricca di colpi di scena che non mancherà di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

In linea con lo spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue l’autore, parte del ricavato dalla vendita dei libri sarà devoluto ad Africa&Sport, un’associazione di Azzate che promuove la solidarietà attraverso lo sport in Kenya. Un’iniziativa che dimostra come la cultura e la solidarietà possano intrecciarsi, offrendo un’opportunità concreta di aiuto a chi ne ha bisogno.

Evento organizzato da Anche Io Aps