Il Coro Valtinella in concerto nella Chiesa Romanica di Santo Stefano

La suggestiva Chiesa Romanica di Santo Stefano, nel cuore del rione varesino di Bizzozero, ospiterà sabato 28 giugno 2025 alle ore 21 il concerto del Coro Valtinella, uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate cittadina, promosso in occasione del 50° anniversario del restauro dell’antico edificio religioso.

L’iniziativa è organizzata dalla Comunità Pastorale Beato Don Carlo Gnocchi – Parrocchia di Bizzozero in collaborazione con l’Associazione Don Luigi Antonetti, che da anni promuove eventi artistici e culturali volti a valorizzare il patrimonio storico e spirituale della chiesa.

Una storia lunga oltre cinquant’anni

Fondato nel 1968 a Oltrona al Lago di Gavirate, il Coro Valtinella si distingue per un repertorio che affonda le radici nella musica popolare di montagna, arricchito negli anni da armonizzazioni e brani originali di autori come Mino Bordignon, Bepi De Marzi, Gianni Malatesta, Marco Màiero, Alessandro Buggiani e Angelo Mazza.

Oggi composto da 35 coristi, il coro è diretto dal Maestro Sergio Bianchi, docente di teoria e analisi musicale presso il Conservatorio di Como, premiato come miglior direttore al 10° Concorso Internazionale Corale di Verona. Bianchi è autore di numerose pubblicazioni didattiche e attivo promotore della musica corale sul territorio.

Un repertorio che racconta emozioni e memoria

Il programma del concerto include canti di grande impatto emotivo e profondità espressiva, tra cui “Ai preat la biele stele”, “Joska la rossa”, “Benia calastoria”, “La Madonina”, “Il trenino”, “M’hanno fatto burattino” e altri brani della tradizione rielaborati con gusto contemporaneo e grande raffinatezza vocale.

Il Coro Valtinella ha rappresentato la musica italiana in prestigiosi contesti internazionali, esibendosi in Austria, Francia, Svizzera e presso la Cripta della Sagrada Familia a Barcellona. Il concerto a Bizzozero si inserisce quindi in un percorso artistico di ampio respiro e sarà un’occasione imperdibile per ascoltare un ensemble corale di eccellenza in un luogo di grande fascino architettonico.