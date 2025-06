Il Coro Voci Bianche della Corale Arnatese incanta il Teatro del Popolo con La Teresina

Un trionfo di emozioni, musica e magia ha illuminato la serata di mercoledì 4 giugno al Teatro del Popolo, dove La Teresina, l’opera in due atti del compositore Roberto Hazon, ha incantato il pubblico registrando il tutto esaurito.

Protagonisti assoluti della serata, i giovanissimi coristi del Coro Voci Bianche dell’Associazione Culturale Corale Arnatese.

In platea, un pubblico partecipe ed emozionato ha seguito con entusiasmo le vicende della piccola Teresina, bambina uscita da un libro di fiabe e catapultata in un mondo sospeso tra sogno e realtà alla ricerca del fratellino Giacomino. La narrazione, brillante e coinvolgente, ha saputo tenere alta l’attenzione dall’ouverture fino al sorprendente finale, offrendo ai presenti una vera esperienza di teatro musicale, arricchita da arie, duetti, cori e momenti di grande intensità espressiva.

Con oltre 30 giovani interpreti tra i 6 e i 15 anni, La Teresina si è confermata un’opera dal forte valore formativo, capace di unire la complessità del melodramma alla freschezza e alla spontaneità dell’infanzia. Una sfida raccolta e superata con straordinaria maturità dai piccoli artisti, che hanno saputo conquistare il cuore degli spettatori e trasformare la scena in un mondo incantato, abitato da personaggi bizzarri, amicizie sincere e coraggio autentico.

Al termine dello spettacolo, la Maestra Monica Balabio ha voluto ringraziare i presenti con parole che ben riassumono lo spirito dell’intera serata: «Questa è la terza volta che porto in scena La Teresina perché rappresenta un’opera di formazione completa: si apprende la bellezza, si affronta la complessità della musica, si impara a essere veri protagonisti. Credo fermamente che i bambini non vadano trattati come adulti, ma con rispetto, riconoscendo in loro fin da subito degli artisti. Quando salgono sul palco, lo diventano davvero: bambini che si trasformano in straordinari interpreti. Questa sera, questi ragazzi mi hanno regalato una gioia immensa. Quindi grazie, grazie di cuore a tutti loro!».

Una conclusione carica di emozione per una serata che ha saputo raccontare la bellezza dell’infanzia, la forza della musica e il valore del crescere insieme sul palcoscenico.