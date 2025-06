Il fascino del Fado e delle musiche del mondo a Casalzuigno: il duo Karminantes in concerto

Venerdì 27 giugno alle ore 18, la suggestiva cornice di San Vittore Vecchio sul Prato a Casalzuigno ospiterà un appuntamento musicale di grande intensità e raffinatezza nell’ambito della rasssegna MusiCuvia 2025: il concerto del duo Karminantes, composto da Mariachiara Ferraro (voce e violino) ed Enrico Salvato (pianoforte).

Un viaggio musicale tra Fado, Tango e Canzone d’autore, in cui si incontrano emozioni, storie e sonorità dall’anima popolare e mediterranea, arricchite dall’interpretazione profonda e sensibile dei due artisti. Il repertorio, ricco e coinvolgente, abbraccia generi e culture differenti: dal Fado portoghese alla canzone francese degli anni ’60, passando per la canzone napoletana e i ritmi del Sud America.

Mariachiara Ferraro: voce, violino e ricerca interiore

Diplomata in violino, Mariachiara Ferraro ha coltivato fin da giovane una passione intensa per la voce. Per diversi anni ha cantato con l’Ottetto Vocale OttavaNota di Varese, formazione premiata in numerosi concorsi nazionali e internazionali per la musica corale. Con questo ensemble si è esibita in un’ampia attività concertistica, contribuendo a far conoscere il valore del canto d’ensemble italiano all’estero.

Oltre all’insegnamento strumentale e della propedeutica musicale, Ferraro ha approfondito percorsi legati all’ascolto consapevole e al potenziamento della voce, ottenendo la certificazione per l’insegnamento del Metodo Wilfart-Pneumafonia, che esplora la connessione tra voce, corpo e respiro. È stata assistente e traduttrice di Serge Wilfart fino alla sua scomparsa, e oggi conduce laboratori in varie città italiane. Insegna presso l’Accademia Papillons di Sant’Ambrogio a Varese, di cui è socia fondatrice, e prosegue lo studio del canto lirico con il soprano Rita Antoniazzi.

Enrico Salvato: la musica come linguaggio universale

Compositore, arrangiatore e pianista, Enrico Salvato è un musicista eclettico e profondo. Si è diplomato in pianoforte e composizione nei conservatori di Piacenza e Milano, ed è laureato in Estetica musicale a Bologna. Ha poi completato il suo percorso con un diploma accademico di secondo livello in Jazz al conservatorio di Como.

Da quasi trent’anni svolge un’intensa attività concertistica tra jazz, pop, musical e gospel, suonando in Italia e all’estero. Tra i progetti recenti spiccano collaborazioni con Giusy Consoli per Porgy and Bess, Maddalena Antona per In a Baroque Mood, e Sherrita Duran in vari concerti gospel. Con Mariachiara Ferraro porta in scena un raffinato percorso musicale tra fado, tango e canzone d’autore.

È fondatore e direttore della Compagnia della Gru, coro pop vincitore di numerosi premi internazionali, e autore di musiche per teatro, cinema e infanzia. La sua versatilità lo ha portato a scrivere musical per le scuole e a sviluppare progetti artistici e didattici originali. Attualmente insegna presso il Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese.

Un’occasione per ascoltare il mondo con occhi nuovi

Il concerto del duo Karminantes è molto più di una semplice esibizione: è un invito ad ascoltare le emozioni della musica con consapevolezza e apertura, attraversando paesaggi sonori che raccontano la profondità dell’animo umano. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e della bellezza, immerso in uno dei luoghi più affascinanti del territorio varesino.

Ingresso libero fino a esaurimento posti