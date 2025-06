Il futuro comincia in classe: istruzione e demografia al centro del dibattito a Varese con Elsa Fornero

Quale futuro può avere un Paese che invecchia e fa sempre meno figli? E quale ruolo può e deve giocare la scuola in questo scenario? A queste e ad altre domande si cercherà di rispondere mercoledì 9 luglio alle ore 18.30, presso il Multisala Impero (MIV) di Varese, durante l’incontro pubblico dal titolo “Il futuro comincia in classe”, promosso dal movimento Drin Drin, coordinato in provincia da Rossella Scisco.

L’evento intende approfondire due questioni strettamente connesse tra loro: istruzione e demografia, pilastri fondamentali per costruire un domani sostenibile. In un’Italia segnata dal calo delle nascite e dall’invecchiamento progressivo della popolazione, il sistema educativo assume un ruolo strategico per garantire coesione sociale, crescita economica e opportunità alle nuove generazioni.

A guidare la riflessione saranno due ospiti di rilievo:

Elsa Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, e

Matteo Pelagatti, professore di statistica economica all’Università di Milano-Bicocca.

Modererà l’incontro Valentina Callegaro.

L’incontro è aperto al pubblico e si rivolge in particolare a studenti, famiglie, insegnanti e a tutti coloro che vogliono approfondire le trasformazioni sociali in atto e riflettere su come queste influenzino già oggi il nostro presente e il nostro futuro.

Una serata di idee, confronto e consapevolezza, per ribadire che il futuro non si costruisce solo con i numeri, ma parte dalle aule scolastiche, dal capitale umano, dalla cultura e dall’educazione.