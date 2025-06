Il futuro delle città: a Materia un dibattito su sostenibilità e inclusione

Come saranno le nostre città nei prossimi decenni? In un’epoca in cui i cambiamenti climatici, le migrazioni e le disuguaglianze sociali sono temi sempre più urgenti, progettare il futuro delle città non è mai stato così cruciale. Mercoledì 25 giugno, alle 21:00, Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno) ospiterà un evento che offrirà uno spazio di riflessione e dibattito su come affrontare queste sfide globali e tradurle in azioni concrete a livello locale.

L’incontro avrà inizio con la proiezione del documentario Shaping the City of Tomorrow, realizzato dalla Robert Kennedy Foundation di Zurigo, in collaborazione con l’AIA e la Città di Zurigo. Il film esplora le sfide urbane del futuro, mettendo in luce l’importanza di città più inclusive, sostenibili e resilienti di fronte alle emergenze climatiche e sociali. A seguire, un dibattito coinvolgente vedrà esperti e amministratori locali confrontarsi su come queste problematiche si manifestano anche nella nostra realtà e su quali soluzioni possano essere adottate per costruire città che siano davvero pronte a rispondere alle sfide del domani.

Ad arricchire la discussione ci saranno:

– Avv. Filippo Cardaci, presidente delle ACLI provinciali di Varese, avvocato esperto in diritto dell’immigrazione e dell’asilo. Cardaci porterà il suo punto di vista giuridico e sociale, approfondendo le dinamiche dell’integrazione e le politiche necessarie per promuovere l’inclusione dei migranti nelle nostre comunità.

– Ing. Gianfranco Malagola, presidente della Comunità Operosa dell’Alto Verbano, da anni impegnato nel settore delle energie rinnovabili e nella cooperazione internazionale. Malagola interverrà sul tema delle soluzioni ambientali, analizzando le strategie per rendere le città più sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici.

– Alessandro Perego, presidente del Tavolo per il Clima, che illustrerà l’importanza dell’attivismo ambientale a livello locale e come le città possano svolgere un ruolo centrale nella lotta contro il riscaldamento globale, promuovendo iniziative concrete per ridurre l’impronta ecologica.