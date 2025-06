Giocava in casa e ha sfruttato bene il fattore campo la formazione Varese 1 schierata dal GS Ens Varese ai campionati italiani di 3 contro 3 aperti ai giocatori di basket sordi. Un torneo tricolore disputato sul campetto di Giubiano rinnovato grazie all’intervento coordinato da “Il basket siamo noi”.

Il trust biancorosso e il Rugby Varese hanno co-organizzato questo campionato nel quale il cammino dei campioni non è stato così semplice; alla fine però è arrivato il “back to back”, ovvero la conferma del titolo dopo quello ottenuto lo scorso anno a Brescia.

La squadra composta da Luca Pirovano, Mattia Camarda e dal presidente-giocatore Cristian Gnodi (in campo a causa del forfait di Alessio Avellino e Tommaso Papa) ha centrato in extremis – quarto posto – il superamento del turno al termine del girone eliminatorio. In semifinale c’è quindi stato il derby visto che Varese 2 (Nicolas Sellari, Andrea Piras, Thomas Mantovani e Daniele Sattamino) aveva vinto il girone da imbattuta. Il match però ha sorriso a Varese 1 che poi in finale ha battuto Brescia di 9 punti (con questi ultimi che avevano superato Bologna in semifinale).

Il tricolore 3 contro 3 è il quarto titolo nazionale conquistato dal GS ENS Varese negli ultimi due anni: il club biancorosso infatti ha fatto doppietta sia nel campionato a 5 sia in quello a 3 giocatori. Un’impresa mai vista prima nel panorama sportivo FSSI (la federazione sportiva dei sordi italiani). A completare il quadro anche il premio di MVP del torneo a Luca Pirovano e quello di miglior giovane a Mattia Camarda.