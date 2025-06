Il luglio al Cinema alle Arti di Gallarate: commedie e musica a 3,50 euro

Anche quest’anno il Cinema delle Arti di Gallarate apre le porte al pubblico durante l’estate con la rassegna “CineArtiEstate”, in programma tutti i martedì e giovedì dal 24 giugno al 29 luglio.

La vera novità è il prezzo popolare del biglietto: ogni proiezione, infatti, ha un costo simbolico di 3,50 euro, nell’ambito dell’iniziativa Cinema Revolution – La rivoluzione continua, volta a promuovere la cultura cinematografica in sala.

Il programma di luglio: cinema d’autore, documentari e ritorni emozionanti

Il mese di luglio si apre con un tocco musicale e prosegue tra fiction, documentari e pellicole ispirate a storie vere:

Martedì 1 luglio – L’orchestra stonata: un film sul potere redentivo della musica, ispirato a una storia realmente accaduta.

Giovedì 3 luglio – Itaca – Il ritorno: riflessione poetica sul ritorno e sull’identità, con una narrazione intima e visiva.

Martedì 8 luglio – Becoming Led Zeppelin: documentario attesissimo sulla storica rock band britannica, tra immagini d’archivio e testimonianze rare.

Giovedì 10 luglio – Il caso Belle Steiner: un film drammatico che esplora dinamiche familiari e verità nascoste.

Martedì 15 luglio – Guida pratica per insegnanti: pellicola ironica e intelligente sul mondo della scuola, tra difficoltà e vocazioni.

Giovedì 17 luglio – Paternal Leave: storia toccante sulla genitorialità maschile, in un mondo ancora restio a riconoscerne il valore.

Martedì 22 luglio – Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta: il racconto musicale e umano di tre artisti uniti da un lungo percorso di amicizia e canzoni.

Giovedì 24 luglio – 30 notti con il mio ex: commedia romantica tra risate e riflessioni sulla convivenza forzata e i legami del passato.

Una pausa estiva… ma solo fino a settembre

Le proiezioni termineranno martedì 29 luglio. Il cinema resterà poi chiuso fino al 3 settembre, giorno in cui riprenderanno le proiezioni regolari. Per aggiornamenti e modifiche del programma (possibili per cause di forza maggiore), si consiglia di consultare il sito ufficiale www.teatrodellearti.it.

Informazioni e prenotazioni

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.45. I posti possono essere prenotati online attraverso il sito ufficiale del teatro, nella sezione dedicata al cinema. È inoltre possibile iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati sulla programmazione cinematografica e teatrale della sala gallaratese.