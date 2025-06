Il maestro d’orchestra Fabrizio Meloni suonerà alla Fondazione Morandini di Varese

Muti, Barenboim, Chung: sono tra i più famosi maestri d’orchestra con cui ha collaborato il musicista Fabrizio Meloni che si esibirà durante la stagione concertistica “sintonie” alla Fondazione Morandini di Varese. Lo abbiamo intervistato alla vigilia del concerto in programma domenica 8 giugno alle 11.00 con la Guest Percussion Elio Marchesini.

Il maestro Fabrizio Meloni, classe 1965 primo clarinetto dell’orchestra del Teatro della Scala di Milano, diplomato al Conservatorio Verdi di Milano con il massimo dei voti, premiatissimo e star del clarinetto internazionale, compositori contemporanei gli hanno dedicato brani importanti.

Varese e la Fondazione Morandini la aspettano con grande entusiasmo: cosa si dovrà aspettare il pubblico dalla sua esibizione?

«La Fondazione Morandini è un luogo affascinante e durante la nostra esibizione di domenica abbiamo deciso di interagire con il pubblico, portare il clarinetto anche con una percussione dove diventa anche più interessante cercare di esplorare tutti i generi musicali di un musicista spaziando anche sul jazz e la musica contemporanea».

Maestro Meloni quali sono state le sue più grandi soddisfazioni durante la sua carriera?

«Durante la mia carriera ho avuto molte soddisfazioni importanti tra cui quella più emozionate è stata la vittoria del primo concorso alla Scala poi tante tappe importanti come i concorsi internazionali tra cui Monaco e Praga».

Nella sua carriera è stato diretto dai più grandi direttori d’orchestra, con alcuni ha anche suonato in concerti da camera. Ci racconta queste esperienze?

«Ho suonato con i più grandi monumenti della musica come il celebre maestro Riccardo Muti, il pianista e direttore d’orchestra Daniel Barenboim, genio del pianoforte e infine il maestro d’orchestra sudcoreano Myung-Whun Chung che sarà il nostro nuovo direttore musicale dal 2026».

Lei è considerato un punto di riferimento per non solo come musicista ma anche come docente di Clarinetto: quale consiglio darebbe ad un ragazzo giovane che sogna un giorno di suonare in orchestra e trasformare la sua passione in professione?

«La passione per lo strumento e per la musica è fondamentale per riuscire a ottenere grandi risultati e l’impegno deve essere costante.

Il consiglio che vorrei dare è di non fermarsi alle prime difficoltà. Per un giovane credo sia straordinario entrare in un orchestra e avere sotto gli occhi una delle discipline più interessanti, più complete che arrivano direttamente all’anima delle persone. Parlo con tanti medici e che trovano conforto, tranquillità e gioia nei momenti di stress per il duro lavoro».

Per consultare il programma della stagione “Sintonie” sul sito della Fondazione Morandini: https://www.fondazionemarcellomorandini.com/fondazione-marcello-morandini-eventi/sintonie-stagione-concertistica-2025/