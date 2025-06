Il “Mega Summer Party” di Albizzate accende l’estate: musica, festa e divertimento dal 3 al 5 luglio

Torna per la terza edizione uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio varesino: il Mega Summer Party, organizzato dai giovani dell’Associazione Mega di Albizzate, animerà l’area feste di piazza IV Novembre, proprio nella piazza centrale, per tre serate all’insegna della musica.

Un programma ricco e variegato per il Mega Summer Party 2025

L’evento si svolgerà nelle serate del 3, 4 e 5 luglio, con un’offerta musicale diversificata e pensata per coinvolgere tutti. Ogni serata avrà un’identità ben definita:

Giovedì 3 luglio: apertura alle ore 21 con la “Mega Throwback – Serata Anni ’90/’00”, un tuffo nei decenni che hanno segnato la musica pop e dance internazionale.

Venerdì 4 luglio: dalle ore 17, sul palco saliranno DJ Dos & Capitan Pisa, seguiti da DJ Shorty, per una serata che promette ritmi serrati e grande partecipazione.

Sabato 5 luglio: ancora dalle ore 17, spazio a DJ Feed e Onesolo, per una conclusione esplosiva che farà ballare tutta la piazza fino a tarda notte.

Ad accompagnare l’intero evento, la selezione musicale del resident DJ Bombonieri garantirà continuità e atmosfera tra i set principali.

Ingresso gratuito e area ristoro sempre attiva

Uno degli elementi distintivi del Mega Summer Party è l’ingresso gratuito, che permette a chiunque di partecipare e vivere appieno l’esperienza. L’organizzazione ha previsto un ampio stand gastronomico e un servizio bar sempre aperto, con proposte di cibo e bevande pensate per soddisfare tutti i gusti: drink freschi, birre artigianali e street food saranno i protagonisti delle pause tra un DJ set e l’altro.

Una festa fatta dai giovani per tutti

“Il Mega Summer Party, giunto alla sua terza edizione, rappresenta l’evento clou tra le numerose iniziative organizzate durante l’anno dalla nostra associazione Mega,” dichiara Tommaso Aroldi, presidente dell’associazione. “Nato con l’obiettivo di creare un evento più strutturato, il Summer Party richiede un’organizzazione impeccabile e l’energia di oltre 50 volontari, parte dei nostri 160 iscritti, che lavorano con passione per garantire il successo della manifestazione. Quest’anno abbiamo potenziato le strutture, a partire da un palco ancora più robusto, e migliorato l’offerta gastronomica grazie alla collaborazione con un produttore locale di gin e il supporto di associazioni come gli Alpini di Albizzate, la Proloco, Valdarno Eventi e Le Vecchie Glorie, che ci affiancheranno nella gestione della cucina. La musica, elemento centrale della festa, vedrà una programmazione più articolata, con i nostri affezionati dj Bombonieri e un gran finale sabato sera con Onesolo, un artista di spicco nel panorama degli eventi di grande richiamo. Questa terza edizione, che si terrà su tre serate, testimonia il percorso di rinascita della nostra associazione, ripartita nel 2022 dalle ceneri della storica Mega fondata nel 2002, e il raggiungimento di traguardi sempre più importanti.”

L’Associazione Mega, attiva ad Albizzate nella promozione culturale e aggregativa, dimostra ancora una volta la capacità di mobilitare energie e competenze per offrire un’iniziativa di qualità, capace di attrarre sia il pubblico locale sia visitatori da tutta la provincia. L’evento è pensato per coinvolgere i più giovani ma non solo, in un clima di inclusione, creatività e partecipazione.

“Nell’organizzare i nostri eventi siamo molto attenti anche a cercare collaborazioni con il territorio, a partire dagli sponsor che rendono possibile questa festa ma anche dai fornitori – racconta Matteo Rizzi -. Una rete che costruiamo durante tutto l’anno negli eventi che organizziamo”.

”È un evento che sta dando tanto al paese di Albizzate – spiega Alessio Pozzi, consigliere comunale -. È in bella palestra per permettere ai giovani di stare insieme con un obiettivo e facendo qualcosa che lascia tanto ad Albizzate e alle sue generazioni. Per questo l’amministrazione comunale sostiene fortemente il Mega”.