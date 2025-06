Il mondiale di motonautica elettrica sbarca sul Lago Maggiore con la tappa di Sesto Calende

Il fascino della motonautica, l’ebbrezza della velocità ma anche uno sguardo profondo sulle nuove tecnologie e – perché no – il giusto tocco di jet set e di spettacolo. Venerdì 27 e sabato 28 giugno la sponda lombarda del Basso Verbano ospita un appuntamento internazionale, il GP d’Italia del campionato E1 Series, ovvero il Mondiale di motonautica per barche spinte con propulsione elettrica.

Scafi estremamente filanti, molto belli da vedere, velocissimi ma anche dotati di grande manovrabilità che proprio sulle acque di Sesto Calende hanno visto la luce. I Racebirds – questo il loro nome – si muovono sui foil (le appendici che tengono gli scafi “sospesi”) e si sfidano infatti in un porzione di lago antistante alla zona di Sant’Anna, di fronte alla Marina di Verbella, il cantiere nautico dove i bolidi elettrici sono stati costruiti e sono stati tenuti a battesimo.

Il Lago Maggiore è stato il terreno dei test per queste imbarcazioni (QUI il nostro servizio realizzato lo scorso anno) ma quest’anno è stato scelto per ospitare una tappa mondiale, la quarta del 2025 dopo quelle disputate a Jeddah (in Arabia Saudita), Doha (in Qatar) e Dubrovinik (in Croazia). L’appuntamento del Varesotto sarà il “giro di boa” stagionale visto che il campionato si articola su sette gran premi: gli ultimi tre saranno a Monaco, Lagos e Miami.

I TEAM IN ACQUA

La formula dell’E1 Series prevede che i diversi team (ce ne sono 9) siano collegati a una personalità di rilievo del mondo dello sport o dello spettacolo: tra di loro il mitico cestista NBA LeBron James, la leggenda del football Tom Brady, la star di Hollywood Will Smith, il campionissimo di tennis Rafa Nadal, il dj e produttore Steve Aoki, l’ex calciatore Didier Drogba, il cantante Marc Anthony, l’asso indiano del cricket Virat Kohli e l’imprenditore Marcelo Claure.

Ogni team schiera due piloti, un uomo e una donna, anche se purtroppo in questa edizione non sono presenti concorrenti italiani; lo scorso anno c’era invece Vicky Piria, attiva nel mondo dell’automobilismo e volto di Sky per la Formula Uno (QUI la videointervista). La classifica attuale vede in testa il Team Aoki (piloti Mashael Alobaidan e Dani Clos) con 109 punti davanti al Team Rafa (Lazarraga-Chiappe) con 93 e al Team Brady (Coleman-Kimilainen) con 63. Il Team Aoki ha vinto le tappe di Jeddah e Dubrovnik mentre il Team Rafa si è aggiudicata quella di Doha.

DOVE E QUANDO

Il campo di gara è disegnato all’interno del Golfo di Sant’Anna, l’ultima insenatura prima che il lago termini e torni ad alimentare il corso del fiume Ticino. Lo spazio destinato alle regate agonistiche sarà ovviamente interdetto a tutti gli altri natanti mentre l’organizzazione ha previsto una fascia destinata alle barche degli spettatori che assisteranno alle prove.

Il programma prevede al venerdì alcune prove libere (9 – 12,10) e le qualifiche (13.05 – 15.15; 16.20 – 17) e al sabato le gare. La prima parte scatterà a mezzogiorno mentre il via della finale è previsto alle 16,10. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto CLICCANDO QUI.

CONDIZIONI PERFETTE

«Siamo lieti di tornare a gareggiare in Italia per un’altra emozionante tappa del campionato – spiega Rodi Basso, il manager italiano che è CEO e fondatore (con l’imprenditore spagnolo Alejandro Agag) di E1 Series – Il Lago Maggiore è la casa dei nostri E1 RaceBird, che sono stati testati per la prima volta qui, e sarà una gioia vederli combattere sull’acqua proprio dove sono nati. Con le condizioni che si preannunciano tra le migliori mai viste in una località di gara, è facile prevedere che sarà una delle più combattute di sempre».

Nel video sottostante, girato lo scorso anno, Rodi Basso spiega alcune particolarità e caratteristiche del campionato e delle imbarcazioni utilizzate.