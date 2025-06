Il mondo secondo Marco Oggian: al MIDeC di Laveno Mombello va in scena “Iperoggetti”

Dal 29 giugno al 14 settembre 2025, il MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro di Laveno ospita “Iperoggetti”, una mostra personale del designer artista lavenese Marco Oggian. L’esposizione raccoglie oltre 50 opere tra prototipi, edizioni limitate, sculture, oggetti in ceramica, abiti e collaborazioni internazionali. Un vero e proprio archivio affettivo di forme e idee, che riflette sul ruolo dell’oggetto come narratore silenzioso del nostro tempo.

Attraverso un allestimento che attraversa il design, l’arte e la comunicazione visiva, Iperoggetti si presenta come una mappa tangibile del pensiero dell’artista. La mostra si apre con una selezione di taccuini, sketchbook e block notes che svelano il dietro le quinte del processo creativo: bozzetti, intuizioni, appunti e domande. Un invito a entrare nel laboratorio dell’autore.

Le sale principali ospitano oggetti che, pur appartenendo al mondo del “bene di consumo”, si distinguono per la loro forza narrativa. Non semplici decorazioni, ma strumenti di riflessione: ogni opera racconta un’idea, un’emozione, un conflitto. Nel chiostro del museo, la mostra si apre alla partecipazione con una serie di sculture modulari che i visitatori – adulti e bambini – potranno ricomporre, creando nuove storie visive attraverso il gesto.

La mostra offre anche lo spunto per scoprire il legame che Oggian intrattiene con il MIDeC, come raccontano le parole dell’Assessora alla Cultura di Laveno Mombello, Alice Gomiero:” Il MIDeC di Laveno è entusiasta di presentare ‘Iperoggetti’, la mostra personale di Marco Oggian, un designer cresciuto tra le mura del nostro museo e oggi figura di spicco sulla scena artistica internazionale. Questa esposizione celebra non solo il suo percorso, ma anche il legame tra le nostre radici e le nuove frontiere del design. Gli oggetti di Oggian, lungi dall’essere semplici decorazioni, sono “narratori silenziosi”, capaci di stimolare la riflessione e il dialogo con il pubblico. Vi invitiamo a scoprire come l’arte e il design possano raccontare il nostro tempo, attraverso la visione di un talento che dal Lago Maggiore ha saputo conquistare il mondo.”

Marco Oggian (1990) è un artista e designer visivo noto a livello internazionale per il suo stile iconico, colorato e concettualmente diretto. Ha lavorato per brand, istituzioni e festival in tutto il mondo, mantenendo un forte legame con l’Italia e in particolare con il territorio di Laveno, dove ha mosso i primi passi della sua carriera.