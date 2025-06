Il Prefetto Pasquariello incontra i nuovi sindaci: sicurezza, giovani e personale al centro del confronto

Nella mattinata di lunedì 23 giugno il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha accolto a Villa Recalcati i sindaci neoeletti di tre importanti Comuni della provincia: Antonino Centorrino per Arcisate, Cristina Borroni per Castellanza e Ilaria Pagani per Saronno, eletti nell’ultima tornata amministrativa che si è conclusa a fine maggio.

L’incontro, svoltosi nella sede della Prefettura, è stato l’occasione per un primo confronto istituzionale sulle priorità che attendono le nuove amministrazioni. Diversi i temi trattati, con particolare attenzione alle questioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza. Tra gli argomenti di rilievo, è stato approfondito il “Patto per le stazioni”, recentemente sottoscritto da diversi Comuni del territorio, che punta a rafforzare la vigilanza e il presidio delle aree sensibili come le stazioni ferroviarie, spesso teatro di criticità.

Altro tema cruciale affrontato nel corso dell’incontro è stato quello della carenza di organico nella pubblica amministrazione, una difficoltà che molti enti locali si trovano a fronteggiare quotidianamente e che incide sull’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. Il Prefetto e i sindaci hanno poi discusso del crescente disagio giovanile, una problematica che impone risposte coordinate tra istituzioni, scuole, servizi sociali e forze dell’ordine.

A margine dell’incontro, il Prefetto Pasquariello ha ribadito l’impegno della Prefettura nel garantire una collaborazione piena e costante con le autonomie locali, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di dialogo e coordinamento che la Prefettura sta portando avanti con le amministrazioni comunali del territorio, soprattutto in questa fase di avvio dei nuovi mandati amministrativi.