Il Premio Filippo Bossi 2025 a Dario Tubaldo, immagini che raccontano il ritorno

Sabato 14 giugno 2025, alle ore 21.00, nel Salone di Villa Puricelli a Bodio Lomnago, si terrà la 16ª edizione del Premio Filippo Bossi – Immagini per documentare, comunicare, stupire, promosso dall’Associazione culturale Amici di Filippo. La serata sarà condotta dal giornalista radiofonico Stefano Dani di Radio Village Network.

Un premio che celebra la forza dell’immagine

Nato in memoria di Filippo Bossi, scomparso nel 2006, il premio intende valorizzare il linguaggio visivo, passione e professione che Filippo aveva saputo trasformare in un percorso di altissimo livello. Collaboratore delle principali emittenti nazionali e della Svizzera italiana, Bossi ha lasciato un segno profondo nella comunità del documentario e dell’immagine filmica.

L’albo d’oro del premio testimonia la qualità dei vincitori passati, tra cui Francesco Conversano, Mike Valentine, Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma, Nick Rusconi, Alberto Meroni, fino ai più recenti Marco Tagliabue (2023) e Samuele Schiavo (2024)

Il vincitore 2025: Dario Tubaldo, il cantore dell’Outdoor

Il riconoscimento per il 2025 sarà assegnato a Dario Tubaldo, regista e filmmaker che ha saputo coniugare tecnica e narrazione per raccontare la montagna e gli ambienti estremi. Armato di zaino, telecamera e drone, Tubaldo ha esplorato paesaggi ghiacciati delle Alpi Pennine, terre vulcaniche in Islanda e ambienti suggestivi in Turchia, documentando sfide tecniche, emozioni autentiche e storie umane.

Nel lavoro di Tubaldo emerge un forte tema di “ritorno”: il ritorno alla montagna, alla natura, e soprattutto a un equilibrio interiore. Emblematico è il suo racconto legato al Breithorn, montagna che ha rappresentato per lui non solo una sfida fisica, ma anche un’esperienza di riflessione e rinascita. Le sue immagini non si limitano a stupire, ma invitano a riscoprire il senso profondo dell’amicizia, delle origini e della relazione autentica con l’ambiente

La cerimonia sarà arricchita dalla presenza di due ospiti: Elio Rimoldi, educatore cinofilo, autore del libro “Storie di uomini e cani”, profondo conoscitore della cultura Inuit e titolare di un qualificato allevamento di cani nordici Alaskan Malamute e Siberian Husky. Rimoldi vanta anche una spedizione nel gelo del Québec insieme allo stesso Filippo Bossi; Marco Castiglioni, presidente del Museo Castiglioni di Varese, figlio e nipote dei leggendari esploratori Angelo e Alfredo Castiglioni. Il museo custodisce migliaia di reperti etnologici e archeologici frutto di sessant’anni di esplorazioni in Africa

La serata vedrà inoltre l’intervento musicale del cantautore Marco Ferazzi, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dell’evento.