Il Progetto Verdi torna a Palazzo Broletto di Gallarate con un viaggio tra “I Lombardi” ed “Ernani”

Prosegue a Gallarate il Progetto Verdi, iniziativa musicale a lungo termine promossa dall’Orchestra Filarmonica Europea all’interno della rassegna Broletto Classico 2025. Dopo il debutto dello scorso anno al Museo Maga, il progetto torna con un nuovo programma dedicato a due opere della fase iniziale della produzione verdiana: I Lombardi alla prima crociata (1843) ed Ernani (1844).

Il secondo concerto del ciclo si terrà nella suggestiva cornice del Palazzo Broletto e rientra tra gli eventi sostenuti con il patrocinio e il contributo della Città di Gallarate. L’obiettivo dell’iniziativa è eseguire nel tempo, in ordine cronologico, i brani più rappresentativi delle opere di Giuseppe Verdi, offrendo al pubblico un percorso narrativo e musicale coerente e coinvolgente.

L’orchestra, che in oltre 36 anni di attività ha già portato in scena opere complete come La Traviata, Macbeth, Nabucco e La Forza del Destino, proporrà questa volta arie e cori tra i più noti del repertorio verdiano, selezionati per il loro valore musicale e drammaturgico.

Nel programma figurano:

«La mia letizia infondere», celebre aria per tenore da I Lombardi

«Gerusalem» e «O Signore, dal tetto natio», due dei cori più noti del compositore

«Sorta è la notte», aria per soprano da Ernani

il coro «Si ridesti il Leon di Castiglia»

e il grande terzetto finale di Ernani

A interpretare i brani saranno tre solisti di spicco: Larisa Yudina (soprano), Giorgio Casciarri (tenore) e Danielke Biuccirè (basso). Le parti corali e le grandi scene d’insieme saranno eseguite dalla Corale Lirica Ambrosiana di Milano diretta da Roberto Ardigò. Sul podio, il Maestro Paolo Ferruccio Pennuto.

Durante l’esecuzione sarà prevista una guida all’ascolto, che accompagnerà il pubblico nella comprensione delle vicende drammatiche e dei momenti salienti delle opere.

L’evento sarà anche un’occasione per godere di grande musica all’aperto, in un luogo dall’acustica particolarmente favorevole. I biglietti, dal costo accessibile (intero 10 euro, ridotto fino a 25 anni 5 euro), sono già disponibili in prevendita presso Carù Dischi di Gallarate e saranno acquistabili la sera del concerto, dalle ore 18, direttamente presso il Palazzo Broletto. L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21.