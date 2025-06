Il Psi accusa il sindaco Galimberti: “Tradito l’accordo sull’emergenza abitativa”

Il Partito socialista italiano, sezione di Varese, prende una posizione netta contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Galimberti, accusandola di non aver rispettato gli impegni assunti in tema di politiche abitative. «La questione casa era un punto fondamentale del programma condiviso che ha portato al nostro appoggio all’amministrazione» dichiara il Psi in una nota. «Siamo contrariati per il mancato rispetto dell’accordo».

I socialisti lamentano l’assenza di interventi concreti a fronte di una situazione abitativa che continua a peggiorare: famiglie in difficoltà economica, giovani coppie e anziani restano senza risposte adeguate da parte del Comune. Il PSI sottolinea che l’accordo politico prevedeva l’avvio di politiche strutturate per affrontare l’emergenza abitativa a Varese, attraverso strumenti come l’ampliamento del patrimonio di edilizia pubblica, il sostegno agli affitti e un piano di recupero dell’esistente. «La casa è un diritto primario – ribadiscono i socialisti – e non può restare fuori dalle priorità di un’amministrazione che si dice progressista».

Il partito si riserva ora di valutare i passi successivi, non escludendo un ripensamento della propria posizione all’interno della maggioranza qualora la questione non venga affrontata con la dovuta serietà e urgenza.