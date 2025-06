Il ricordo dell’incidente di Olgiate Olona, il peggior disastro aereo avvenuto intorno a Malpensa

Il 26 giugno il paese di Olgiate Olona, a una decina di chilometri dall’aeroporto di Malpensa, ricorderà il 66° anniversario del disastro aereo del 1959, l’incidente più letale avvenuto nei dintorni dello scalo internazionale.

Sarà una cerimonia solenne e sobria,in municipio, con la presentazione di un volume con gli elaborati meritevoli premiati nelle prime quindici edizioni del progetto didattico “Memoria del 26 giugno 1959: Olgiate Olona ricorda così il 66° anniversario del disastro aereo”, un lavoro che ha coinvolto generazioni di bambini della cittadina.

Aprirà la cerimonia di giovedì 26 giugno 2025 alle ore 17.33 in municipio la preghiera internazionale di suffragio con un brano biblico sulla speranza – tema del Giubileo 2025 della Chiesa cattolica – tratto dal libro delle Lamentazioni, una poesia del pastore e teologo protestante Dietrich Bonhoeffer (giustiziato nel lager nazista di Flossenbürg nel 1945) e il Padre nostro ecumenico.

Dopo l’intervento commemorativo del sindaco Giovanni Montano verranno premiati gli autori dei dieci elaborati meritevoli scelti tra quelli che tutti gli alunni di terza della scuola Dante Alighieri hanno prodotto durante la quindicesima edizione del progetto didattico memoria del disastro aereo; in ordine alfabetico sono: Calamari Andrea (Tramandare per

non dimenticare), Cortellini Rosita (Ricordare), Davanzo Guido (Memoria dell’estate novella), Favata Alice (Ricordo immortale), Introini Emma (Ricordo acquistato), Ricci Michele (Una sola speranza), Serra Leonardo (Purtroppo non si torna indietro), Stahovschi Andrej (Il futuro va in fumo), Tonelli Nicole (Preghiera di una mamma), Tornello Ginevra (Luce). Gli autori dei primi tre elaborati classificati leggeranno i testi e riceveranno un buono libri omaggiato da Nuova cimatura Vanzini di Olgiate Olona (fondata nel 1959) e dai familiari di Paolo Ciserani, una delle settanta vittime.

Sarà poi presentato il volume La memoria del 26 giugno 1959 perpetuata dai giovani olgiatesi. Il progetto didattico 2010-2025 e gli elaborati meritevoli premiati curato da Alberto Colombo: raccoglie il patrimonio letterario e umano di alta qualità e di profondo valore costituito dai 140 elaborati meritevoli premiati nelle prime quindici edizioni del progetto didattico. Il conferimento di attestati di ringraziamento chiuderà la cerimonia.

I testi dei dieci elaborati meritevoli e le immagini della cerimonia saranno pubblicati sul sito OlgiateOlona26giugno1959.org che dal 2013 col patrocinio del Comune di Olgiate Olona perpetua la memoria della quinta peggiore sciagura dell’aviazione civile in Italia, per numero di vittime.

Come sempre, omaggi floreali saranno collocati a Olgiate Olona davanti al monumento memoriale di via 26 giugno e sulla tomba di Maria Fermi Sacchetti, la sorella di Enrico Fermi che fu tumulata ad Olgiate in un sepolcro perenne pagato dalla locale comunità.

Altri incidenti rilevanti ma per fortuna meno letali furono quelli di Cuirone nel 1968 e quello del volo Twa del 1975 (solo un ferito grave).