Il rinnovo di Alex Bertin puntella la difesa dei Mastini

«La cosa che conta di più è che la squadra vinca». A poche ore dalla decisiva Gara5 di semifinale tra Caldaro e Varese, le parole più marcate dell’intervista rilasciata da Alex Bertin a VareseNews furono proprio queste. Nessuna richiesta, nessuna polemica, nessuna pretesa nonostante il difensore torinese fosse in una situazione difficile, fatta di tantissima panchina e pochissima considerazione da parte di coach Gaber Glavic.

No, l’unico pensiero per il numero 69 giallonero era quello di vedere i Mastini il più avanti possibile, con o senza lui in pista. E per questo, negli allenamenti, Alex continuava a dare il massimo per preparare al meglio i compagni poi schierati dall’ormai ex allenatore varesino.

Anche in quel modo – crediamo – Alex Bertin si è guadagnato la conferma. Il 27enne nato a Pinerolo tornerà a essere uno dei perni della difesa della squadra ora ri-affidata a Claude Deveze, un tecnico che lo conosce bene sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello personale. Quello cioè di un giocatore che dopo aver raggiunto un importante obiettivo professionale – l’arruolamento in Polizia – ha scelto di tornare a Varese per poter lavorare e giocare in una città che nel frattempo era diventata la sua.

Bertin dovrà, ovviamente, guadagnarsi ogni minuto sul ghiaccio anche con Glavic, stretto tra le riconferme di altri veterani (a partire dal finlandese Mäkinen) e l’arrembaggio giovanile di gente come Marco Matonti. Ma crediamo – anzi siamo sicuri – che Alex sia pronto per una nuova sfida di questo genere. In giallonero, ovviamente.