Il ritorno di Pé no Chão a Saronno con “Roda Favela”: teatro-azione e diritti negati

Dopo sette anni di assenza e una pandemia nel mezzo, i giovani attori e attrici del gruppo brasiliano Pé no Chão tornano a Saronno con il loro potente teatro-azione. Il prossimo 23 giugno alle 20.30, il palco del Teatro Giuditta Pasta li ospiterà con lo spettacolo “Roda Favela”, una rappresentazione che mette al centro la vita nelle baraccopoli brasiliane, con i suoi contrasti, il suo fascino e la lotta quotidiana per i diritti fondamentali.

Il ritorno del gruppo in città riporta alla memoria il successo dell’8 marzo 2018, quando con “Les bords du monde” conquistarono un pubblico entusiasta in un teatro tutto esaurito. Oggi, con “Roda Favela” – già in tournée tra Europa e Brasile e atteso per il mese di luglio al prestigioso Festival internazionale del teatro di strada di Avignone – Pé no Chão si conferma come una delle realtà più significative del teatro sociale internazionale, sempre sotto la guida del regista francese Laurent Poncelet, figura chiave della Federazione Internazionale del Teatro-Azione.

Il tema dello spettacolo è profondamente connesso al percorso educativo del gruppo, nato a Recife nel 1994 dall’iniziativa di quattro educatori. Pé no Chão, che significa “piedi per terra”, si propone come un progetto pedagogico e culturale rivolto ai giovani di strada, molti dei quali diventano poi protagonisti in scena. I dodici interpreti di “Roda Favela” sono ragazzi e ragazze che hanno vissuto l’esperienza delle favelas e che oggi portano sul palco le loro storie, accompagnati in tournée da Jocimar Borges, uno dei fondatori del progetto.

Un legame profondo con Saronno

Anche Saronno ha un legame profondo con questa esperienza: proprio trent’anni fa nacque l’associazione Pé no Chão Saronno, fondata da due saronnesi dopo un viaggio a Recife. L’associazione è da anni impegnata in attività di sensibilizzazione nelle scuole e raccolta fondi, rifiutando con coerenza finanziamenti da soggetti che contribuiscono alle disuguaglianze sociali.

La serata del 23 giugno, realizzata con il patrocinio del Comune di Saronno, avrà anche uno scopo solidale: la gran parte dell’incasso sarà destinata direttamente al sostegno delle attività in Brasile. I biglietti sono disponibili in prevendita al costo di 15 euro ai numeri 3404832931 (Cristina) e 3358480240 (Roberto). È consigliato l’acquisto anticipato per garantirsi il posto e contribuire a un progetto che unisce arte, giustizia e impegno civile.