Il rock di Edoardo Bennato fa tappa a Fagnano Olona

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della grande musica italiana: venerdì 14 giugno (dalle 21) l’Oratorio San Luigi di Bergoro in Piazza San Giovanni a Fagnano Olona ospiterà il concerto di Edoardo Bennato, uno dei cantautori più noti e longevi del panorama nazionale.

L’evento, intitolato “Sono solo canzonette 2025”, è organizzato dalla associazione “Qualcosa per il Mondo – Nomadi Fans Club” di Fagnano Olona, da anni impegnata nella promozione della musica d’autore e nella solidarietà sociale. (foto: R. Della Pace)

Con la sua inconfondibile voce e la sua energia rock, Bennato ripercorrerà i grandi successi della sua carriera: da “Il gatto e la volpe” a “L’isola che non c’è”, passando per “Un giorno credi” e molti altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Una serata all’insegna della riflessione, dell’ironia e del divertimento.

Il concerto si terrà anche in caso di pioggia e prevede posti a sedere numerati. È già attiva la prevendita dei biglietti sul sito Liveticket oppure contattando i numeri 334-1726971 e 347-1649320.

Durante la serata sarà in funzione anche uno stand gastronomico, per accompagnare la musica con buon cibo in un’atmosfera conviviale. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona.