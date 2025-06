Il salto nei professionisti del talento di Malnate: Giacomo Sali dalla Varesina all’Albinoleffe

Qualunque bambino che gioca a calcio ha il sogno, un giorno, di diventare professionista. Oggi quel giorno è arrivato per un talento della provincia di Varese, più precisamente di Malnate. Dopo le buone stagioni con la maglia della Varesina, il classe 2004 Giacomo Sali ha firmato un contratto fino al 2027 con l’Albinoleffe.

Un salto meritato per quanto fatto vedere dall’attaccante con la maglia delle Fenici, dove è passato dalle giovanili alla prima squadra, ritagliandosi con grinta, generosità e gol sempre più spazio fino a diventare una delle armi più pericolose dell’attacco di mister Marco Spilli.

«Per ogni giovane calciatore – le prime parole di Sali raccolte dall’ufficio stampa del club bergamasco -, arrivare nel calcio professionistico rappresenta un primo grande obiettivo. Sono orgoglioso di averlo raggiunto entrando a far parte di una società blasonata come l’AlbinoLeffe, reduce da un campionato al vertice in Lega Pro e in grado di vantare lunga militanza in Serie B . Diversi ragazzi alla Varesina, club che desidero ringraziare sentitamente per il percorso condiviso, mi hanno parlato molto bene della realtà seriana: si tratta di un ambiente ideale per poter crescere ulteriormente. Non vedo l’ora di iniziare, di mettermi a disposizione dello staff e del gruppo: voglio migliorare ogni giorno, traendo spunto da tecnici e compagni, e garantire un contributo importante alla squadra”.

Ora con la squadra della provincia di Bergamo avrà l’opportunità di dimostrare anche tra i professionisti di meritare palcoscenici di alto livello.