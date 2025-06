Il saluto di Busto a Cesare Gallazzi, a lungo direttore della Provvidenza

È morto all’età di 99 anni l’ingegner Cesare Gallazzi, per oltre tre lustri, direttore dell’istituto “La Provvidenza” di Busto Arsizio.

«L’ingegner Cesare Gallazzi, storico presidente del nostro Istituto dal 1997 al 2013, è oggi mancato» ha scritto l’istituto bustocco.

«Negli anni di sua Presidenza ha rappresentato un punto di riferimento saldo e instancabile. Con rigore e una visione rivolta al futuro, ha contribuito in maniera significativa alla crescita e allo sviluppo della nostra realtà. Ai suoi figli e ai suoi cari va il nostro pensiero più sentito».

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio: l’associazione erede dei partigiani cattolici “esprime cordoglio alla famiglia di Cesare Gallazzi ed allo staff de La Provvidenza, per la scomparsa del suo Presidente storico”, scrive il presidente Marco Torretta.

“Non dimentichiamo infatti il ruolo di primo piano che ebbe l’Istituto durante la Guerra di Liberazione Nazionale, a Busto Arsizio ed in Ossola, ricordando le gesta dei protagonisti dell’epoca: Luciano Vignati, don Giuseppe Ravazzani, mons. Federico Mercalli, Giovanni Marcora. Ricordiamo che la fondazione del Raggruppamento Di Dio (il 12 dicembre 1944), cosi come le commemorazioni del 60° e del 80° vennero ospitate dall’istituto La Provvidenza, anche per volere dell’ing. Cesare Gallazzi”.

I funerali di Cesare Gallazzi si terranno sabato alle 9.30, in basilica San Giovanni.