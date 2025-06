Il sito Unesco del Monte San Giorgio entra nelle scuole: al via a Besano le riprese per le lezioni online

Il progetto Artech per la valorizzazione dei beni Unesco del Monte San Giorgio e del Sacro Monte di Varese entra nel vivo. Nei giorni scorsi hanno preso il via al Museo dei Fossili di Besano le riprese e la raccolta dei materiali da inserire sulla piattaforma didattica Artech for Unesco, un portale digitale a disposizione delle scuole che permetterà conoscere i siti Unesco e organizzare visite guidate alla loro scoperta.

Galleria fotografica Il Museo dei Fossili di Besano 4 di 7

Ideata da MC Communication & Video Production, creata da Marco Crepaldi, in collaborazione con Archeologistics e i gestori dei due importanti siti patrimonio mondiale Unesco, la piattaforma fornirà alle scuole strumenti educativi digitali per approfondire la conoscenza dei due patrimoni mondiali del Monte San Giorgio e del Sacro Monte di Varese, attraverso videolezioni, dispense e materiali interattivi, supportando gli insegnanti nella progettazione di percorsi didattici coinvolgenti per gli studenti di ogni età, dalle scuole per l’infanzia fino alle superiori.

Primo ciack al Museo dei Fossili di Besano

Ad ospitare la prima tappa operativa del lavoro il Museo Civico dei Fossili di Besano. Situato nel cuore del sito paleontologico Unesco del Monte San Giorgio, il museo espone reperti unici risalenti a oltre 240 milioni di anni fa. Tra i pezzi più significativi, l’esemplare di Besanosaurus, un ittiosauro lungo quasi sei metri, e il fossile del Saltriosauro, l’unico ritrovamento di un grande dinosauro carnivoro in Italia.

Alla regia lo stesso Marco Crepaldi che con il supporto dell’operatore Gabriele Morelli e di Alessia Colombo di Archeologistics, ha percorso passo passo il museo per raccogliere i materiali utili alle diverse narrazioni “tarate” sulle varie età degli studenti: «Artech for Unesco, è un progetto importante che arricchirà il sito didattico dedicato al patrimonio artistico italiano con un focus sul patrimonio Unesco della provincia di Varese, proprio a partire dal Monte San Giorgio e dal Sacro Monte. L’obiettivo è quello di sviluppare un dialogo con le scuole del territorio ma anche, dal momento che si tratta di una piattaforma nazionale, portando in tutta Italia e anche all’estero la possibilità di conoscere questi due importanti siti del patrimonio culturale varesino».

Una didattica su misura

Alessia Colombo, educatrice museale dello staff di Archeologistics, si sta occupando della preparazione del materiale didattico, che completerà la narrazione per immagini: «Archeologistics ha accolto con entusiasmo la possibilità di partecipare a questo progetto, che offre la possibilità di approfondire questo luogo, così come avverrà per il Sacro Monte di Varese, con materiali e spunti didattici pensato ad hoc per le varie fasce di età. Siamo partiti pensando ai più piccoli, con proposte ispirate al metodo Montessori, ovvero con molto gioco ed esperienza pratica, per trasmettere ai bambini nozioni non facili in modo naturale. Poi salendo con le classi scolastiche tutto diventerà più approfondito, fino ad arrivare alle scuole medie inferiori e superiori che richiederanno un altro tipo di approccio».

I materiali raccolti saranno elaborati e caricati sulla piattaforma, dove i docenti delle diverse materie potranno costruire un percorso personalizzato, non solo relativamente all’età ma anche alle diverse materie scolastiche, proprio perché i contenuti sono appositamente ideati e prodotti per essere fruiti in modo interdisciplinare nei vari programmi formativi.

Artech for Unesco è un’idea realizzata da MC Communication & Video Production (che si occupa della piattaforma online) insieme ad Archeologistics (che curerà le iniziative con le scuole), con il supporto di Varese Web, editore del quotidiano online VareseNews, che racconterà in tempo reale tutta l’evoluzione del progetto, anche attraverso la comunità di Varese4U, nata proprio per promuovere i siti Unesco in provincia di Varese. Il progetto è stato finanziato grazie al bando regionale InnovaCultura.

Foto e video di Thomas Massara