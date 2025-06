Il sottopasso Alptransit di Laveno aprirà “entro il 15 luglio”

Il cantiere più rilevante nella zona del Verbano che coinvolge la provinciale SP394 per la costruzione del sottopasso AlpTransit, e i lavori per la modifica della viabilità che coinvolge le vie Ceretti, Martiri della libertà e Garibaldi termineranno entro metà luglio.

La Provincia, ente principale coinvolto nella costruzione dell’opera, assicura: «Stiamo facendo tutto il possibile per portare a termine i lavori il prima possibile e soprattutto per ripristinare la viabilità per permettere alla città di essere collegata»dice Fabio Passera, delegato provinciale alla viabilità.

Le immagini aeree nella giornata di giovedì 19 giugno mostrano il cantiere per il sottopasso che parte dal cimitero di Laveno e vede la strada provinciale SP1 riemergere sulla rotonda all’incrocio in via Ceretti, Martiri della libertà e via Garibaldi.

Nuova viabilità tra la via Garibaldi, via Ceretti e via Martiri della Libertà

Il progetto stipulato nel 2018 prevede la modifica della viabilità nel centro di Laveno, che coinvolge la via Ceretti, via Garibaldi e via Martiri della Libertà, con la creazione di una rotonda vicino al passaggio a livello delle Nord. La nuova rotatoria è ormai in via di completamento, compreso il nuovo manto stradale.

Aperta l’interlocuzione per mantenere aperto il passaggio a livello delle Nord

L’accordo stipulato nel 2018 concordato con la Provincia, RFI e Regione Lombardia prevedeva la chiusura del passaggio a livello sulla linea delle Nord ma il Comune vorrebbe mantenere l’asse stradale dal Mombello.

Il sindaco Luca Santagostino fa sapere che si tratta con FerrovieNord per mantenere il tratto aperto e rimuovere la rotonda (struttura temporanea) così da garantire un ulteriore collegamento tra Laveno Mombello oltre al cavalcavia sulla linea FN verso il lago.