Il Varese ha scelto: sarà Andrea Ciceri il nuovo allenatore

Nelle prossime ore arriverà anche il “nero su bianco”, ma il Varese Football Club sembra proprio aver sciolto le riserve, scegliendo Andrea Ciceri come nuovo allenatore. Dopo una lunga selezione la società biancorossa ha quindi scelto Ciceri, preferendolo a Pablo Gonzalez, che con la NovaRomentin aveva fatto grandi risultati in questa stagione.

Classe 1976, Ciceri è allo stesso tempo un profilo giovane ma già vincente avendo conquistato il primo posto nel Girone B di Serie D nella stagione 2021-2022 proprio con Alessio Battaglino direttore sportivo e Matteo Barzotti in attacco. La coppia mister-ds andrà così riunendosi formando un duo già collaudato.

Dopo la vittoria del campionato, Ciceri ha guidato anche la squadra milanese nella storica prima stagione in Serie C, venendo esonerato dopo 23 giornate (con 24 punti raccolti) e richiamato per i playout, poi persi contro la Triestina.

L’ultima esperienza dell’allenatore di Lodi, promesso sposo biancorosso, non è però stata positiva: chiamato a dicembre alla guida del Fiorenzuola, non è riuscito a risollevare la squadra collezionando appena 4 punti in 9 partite e venendo sollevato dall’incarico a marzo.

Nella giornata di giovedì 5 giugno ci sarà una conferenza stampa della società per parlare dei programmi futuri ma molto probabilmente la presentazione dell’allenatore avverrà in un secondo momento.