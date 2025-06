Il Varese prende forma a fari spenti. Il saluto di capitan Vitofrancesco

Il Varese sta cambiando pelle. Lo avevamo già accennato settimana scorsa (leggi qui) e mano a mano che avanzano i giorni il direttore sportivo Alessio Battaglino lavora per costruire la squadra per la prossima stagione biancorossa. «Sicuramente abbiamo degli accordi in via di chiusura – spiega il ds rimanendo abbottonato -, poi non dipende solo dal Varese e fino al 30 di giugno tutto può sempre succedere».

Se il lavoro del direttore è focalizzato soprattutto nel mercato in entrata e su alcune conferme (discorsi aperti con Malinverno, Priola, Banfi, Barzotti e De Angelis tra gli altri), saranno invece diversi i giocatori che lasceranno le Bustecche per approdare in altri lidi. Detto del “pacchetto” di giocatori già diretto verso Fasano (Molinari, Maccioni, Piras), dove il ds Antonio Montanaro sta portando diversi ex biancorossi, un altro in procinto di lasciare la maglia biancorossa è Niccolò Stampi. Il classe 2005, che dopo un inizio ottimo si ruppe il crociato a Lavagna chiudendo la stagione a novembre, è finito sul taccuino del Vado.

Chi sicuramente non indosserà più la maglia biancorossa sarà invece Ferdinando Vitofrancesco. Dopo due anni da capitano, la società gli ha comunicato la scelta di voler proseguire senza di lui. E “Dino” ha così deciso di salutare la piazza con un messaggio sui social.

Ed eccoci qua in un giorno dove non avrei mai pensato di scrivere queste parole.

Dopo due anni intensi tra gioie e delusioni si chiude per me un capitolo importante.

Dal primo giorno accettando anche il Varese in eccellenza non avevo esitato neanche un secondo, per il semplice motivo che Varese non si può rifiutare per la sua grande storia!

Resto comunque grato per l’opportunità di aver indossato questa gloriosa maglia che spero di aver onorato ogni volta di averla sudata..onorato di aver indossato quella fascia che per me rappresentava una città intera, felice di tutto quello che ho vissuto e soprattutto di aver conosciuto persone che veramente hanno Varese nel cuore.

D’altronde da varesino adottivo anche per me era un amore coltivato nel tempo che sempre guardavo dall’esterno.

Non posso nascondere una certa delusione per come è finita: avrei voluto continuare a correre per questi colori e dare ancora il mio contributo, ma le scelte non sempre sono nelle nostre mani..purtroppo comunicandomi che non farò parte del nuovo progetto.

Ringrazio la società, ringrazio tutti i miei compagni avuti in questi due anni, ringrazio tutti gli allenatori, ringrazio preparatori,fisioterapisti,magazzinieri e dirigenti ma sopratutto ringrazio tutte quelle persone che aiuto il mondo Varese solo ed esclusivamente per passione!

Ora è il momento di salutarvi, vi mando un grande abbraccio grazie di tutto e vi auguro il meglio.