Il varesino Marco Pedoja è l’Allenatore di Nuoto dell’Anno 2024

Il varesino Marco Pedoja è stato insignito del prestigioso titolo di Allenatore di Nuoto dell’Anno per il 2024. Già finalista in due edizioni precedenti, il tecnico trentanovenne si è aggiudicato il premio intitolato ad Alberto Castagnetti — giunto alla sua decima edizione — con il 50% delle preferenze, superando Alberto Burlina (35%) e Fabrizio Antonelli (15%).

Fino al dicembre scorso, Pedoja è stato il tecnico di riferimento del campione olimpico dei 100 rana, Nicolò Martinenghi, che ha guidato sin dagli esordi fino alla conquista della medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024.

Assente alla cerimonia allo Stadio del Nuoto perché impegnato con la Nazionale Under 23 agli Europei di Samorin (Slovacchia), Pedoja riceverà ufficialmente il premio durante i Campionati Assoluti Invernali in programma a Riccione nel prossimo mese di dicembre.

Il curriculum

Nato il 6 gennaio 1986 a Varese e cresciuto a Cuasso al Monete, Marco Pedoja si laurea in Scienze Motorie all’Università dell’Inusbria nel 2009. Tecnico di base dal 2014, consegue il titolo di allenatore di secondo livello nel 2016. Ha ricoperto il ruolo di presidente e capo allenatore della Nuoto Club Brebbia dal 2011 al 2020, società in cui ha impostato le basi del suo metodo di lavoro. Dal 2020 ha poi proseguito il suo percorso professionale con il Circolo Canottieri Aniene, fino all’ingresso, nel febbraio 2024, nello staff tecnico delle squadre nazionali giovanili e universitarie nell’ambito di un progetto federale volto alla valorizzazione delle eccellenze tecniche. Sotto la sua guida, Martinenenghi ha raggiunto risultati straordinari: doppio bronzo olimpico a Tokyo 2021 (individuale e staffetta mista), oro mondiale nei 100 rana a Budapest, ori europei nei 50 e 100 rana a Roma nel 2022, e numerose medaglie in vasca corta e lunga a livello mondiale ed europeo. Nel corso della sua carriera, ha inoltre seguito la preparazione di altri atleti di vertice, tra cui Alessandro Pinzuti e Matteo Rivolta.