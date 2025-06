Gallarate, il volontario anti-rifiuti getta la spugna. “Troppe promesse tradite”

Ambrogio Fanali da anni si occupa di ripulire i boschi e le aree verdi nei quartieri di Gallarate ma anche nei Comuni limitrofi: abbiamo scritto più volte del suo impegno, insieme ad altri volontari (Fanali è a sinistra nella foto, marzo 2023) e anche dentro a esperienze più strutturate.

Riceviamo e pubblichiamo la sua lettera aperta



Buongiorno,

vi scrivo questa lettera con enorme dolore e spero la pubblichiate.

Voglio specificare che non è una polemica nei confronti degli amministratori della città in cui vivo, ma una raccolta di esperienze fatte in diversi paesi della provincia di Varese e non solo.

Dopo parecchi anni ho deciso di non partecipare più a raccolte rifiuti volontarie. Purtroppo l’esperienza mi ha fatto capire che la politica non ha alcun interesse nel contrastare il problema, ma si perde in chiacchiere, promesse disattese e foto di propaganda.

Fototrappole, dissuasori,controlli, sono sempre rimasti lettera morta, inutili fronzoli per tirare avanti.

Mi riferisco ad amministrazioni di tutti i colori e di tutte le correnti, nessuno escluso!

La rabbia, la frustrazione nel tornare decine di volte a ripulire gli stessi luoghi ed ascoltare sempre le stesse, inutili e stucchevoli promesse, mi ha, a malincuore, fatto propendere per questa decisione.

Mi limiterò a tenere pulito il mio spazio vitale ,senza più occuparmi della inciviltà altrui.

Buona giornata

Ambrogio Fanali

Gallarate