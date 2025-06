Il Woodoo Fest festeggia 10 anni: da Myss Keta a Giorgio Poi nel bosco di Cassano Magnago

Dieci edizioni sono un traguardo che merita di essere festeggiato. Il Woodoo Fest lo farà a suon di musica e iniziative con quattro giornate in quell’angolo verde dell’area feste di Cassano Magnago, diventato nel corso degli anni un palco molto importante per la cultura alternativa, capace di intercettare artisti nazionali in rampa di lancio e oggi di grandissimo rilievo come Lucio Corsi, La Rappresentante di Lista, Salmo, Massimo Pericolo e Calcutta.

«Sono davvero pochi i festival come il nostro che riescono a raggiungere un traguardo così bello e raro – commenta Alberto Costalunga, presidente dell’associazione organizzatrice Le Officine, alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025, mentre gli organizzatori stanno allestendo il palco –. Siamo pronti a ospitare tante persone per quest’edizione. Sarà stupenda».

La lineup anche quest’anno riunisce nomi di rilievo, ospiti nelle passate edizioni del festival e i nomi più forti del territorio, alcuni dei quali passati anche a Materia, lo spazio libero di VareseNews, come This Gelo e Tashi.

«La scaletta di quest’anno è stata pensata proprio per celebrare i dieci anni del Festival – aggiungono Simone Meraviglia e Matia Campanoni, i due direttori artistici –. Sono nomi che portano sul palco tanta energia. Molti sono diventati amici del festival nel corso degli anni. Ed è con questi amici che vogliamo festeggiare. Oltre alla musica, come sempre ci sarà il campeggio con tutte le sue attività come i workshop e altre attività che i visitatori potranno scoprire qui al festival».

Non mancherà infatti il camping all’ombra degli alberi, posizionato accanto alla tensostruttura pronta a garantire i live anche in caso di pioggia. Tra i ritorni che calcheranno il palco spiccano quelli di Ketama126 e il suo live full band e Myss Keta con uno spettacolo inedito con i brani del suo ultimo disco “.“. Poi spazio agli Ivreatronic «ci faranno ballare tutti insieme per tutto il giorno prima di domenica quando sarà il turno di Giorgio Poi e Samuel dei Subsonica. Abbiamo anche cercato di costruire un legame attraverso il coinvolgimento di tanti artisti della zona. Tra questi ThisGelo o i Belize».

Soddisfatta l’amministrazione locale, che sottolinea l’impatto del festival. «Dieci anni non sono un traguardo ma un punto di partenza – commenta l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili Alessandro Passuello –. Il Woodoo è un festival musicale che mancava e che sorprendentemente negli anni si è allargato anche fuori dal territorio con presenze che arrivano, a migliaia, da tutta la penisola e da parte dell’Europa. La sensazione è quella di un festival internazionale che eleva le qualità della provincia. La nostra provincia è ricca di associazioni che vogliono creare. Come amministrazione è per noi importante sostenere tutto quello che è il mondo giovanile e iniziative come servono per creare una rete. La nostra area feste è stata aggiudicata proprio dalle Officine: questo significa che la partnership continuerà anche per i prossimi nove anni. Siamo molto contenti che si sia creato un grosso legame di intenti e di progetti per creare qualcosa di ancora più profondo e sinergico».

WOODOO FEST 2025: IL PROGRAMMA

Giovedì 26 giugno ci saranno Ketama126 (live full band), Tony 2Milli (live), Nello Taver (live), ThisGelo (live), Jaybee Vibes (DJ set) e LeGuns (DJ set). Venerdì 27 sarà il turno di Myss Keta (live), Queen of Saba (live), Elasi (live), Populous (DJ set), Gato Tomato + Lvnar – “Satana in Cadillac” (live), Tashi (live) e D’Arc August (DJ set). Sabato 28 la giornata è dedicata agli Ivreatronic, con un lungo DJ set sul main stage, mentre domenica 29 chiudono Giorgio Poi (live full band) e Samuel insieme a Caminett Selector (DJ set) e Belize (live).