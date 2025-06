Ilaria Pagani: “Non è la mia vittoria, è la vittoria di una squadra che ha lavorato con impegno e determinazione per Saronno”

La tensione, l’attesa e infine le lacrime di commozione e l’incontenibile gioia di chi ha vinto quella che ha definito una “mission impossible“. Ilaria Pagani, la nuova sindaca di Saronno, ieri ha attraversato tutte le emozioni possibili, in un pomeriggio che è sembrato infinito.

Dai risultati ancora incerti e ufficiosi delle prime sezioni scrutinate, quando sembrava delinearsi un testa a testa all’ultima scheda tra lei e il candidato del centrodestra Rienzo Azzi, a un rapido cambio di scenario, con il vantaggio certificato dai primi risultati ufficiali: Pagani in testa sopra il 50% e Azzi sotto con oltre 5 punti percentuali di distacco. Un distacco che nella media si è mantenuto e consolidato fino all’ultima sezione scrutinata, con il ballottaggio che si è chiuso con 835 punti di vantaggio per Ilaria Pagani, che ha conquistato il 52,61% dei consensi (pari a 8418 voti) contro il 47,39% di Azzi (7583 voti).

A seguire i risultati, in un crescendo di apprensione, incredulità e gesti scaramantici, nella sede del Pd tanti iscritti e simpatizzanti, con il consigliere regionale Samuele Astuti e la segretaria provinciale Alice Bernardoni al “tavolo della regia” per il conteggio dei voti, sempre più chiari. Alla fine, ma solo quando mancavano i dati di due sezioni e il distacco con Azzi era ormai incolmabile, è esplosa la festa con brindisi, tifo da stadio e davvero tanta emozione. Bottiglie stappate, festa in via Garibaldi sotto la sezione e poi tutti in Comune a presentare la nuova sindaca ai cittadini che aspettavano gli esiti davanti ai tabelloni allestiti nell’atrio. E alla sera, tra un’intervista e un passaggio a Radiorizzonti per la diretta sul ballottaggio, ancora festa con musica in piazza Libertà.

«Questa non è la mia vittoria ma la vittoria di una squadra che ha lavorato con impegno e determinazione per Saronno, credendoci sempre anche quando sembrava impossibile – è stato il primo commento a caldo di Ilaria Pagani – Ringrazio davvero tutti, gli elettori, chi mi ha affiancata in queste settimane e in particolare i giovani che hanno fatto un lavoro incredibile».