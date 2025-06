Imprese Agricole: contributi a fondo perduto fino a 5mila euro

Camera di Commercio Varese propone anche per il 2025 una misura contributiva destinata alle imprese agricole e ai coltivatori diretti del territorio, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti nel settore primario. Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2.500 euro.

Un’iniziativa particolarmente significativa alla luce dei dati aggiornati al 2024, che evidenziano la vitalità del comparto agricolo provinciale: sono infatti attive 1.604 imprese agricole (pari al 2,8% del totale provinciale), con 2.324 addetti e un valore aggiunto di 142 milioni di euro. Il numero di imprese si mantiene stabile, mentre l’occupazione è cresciuta del +3,5% dal 2019. Degna di nota è anche la presenza femminile, pari al 23%, e l’incremento delle imprese giovanili, in crescita del +12,6%.

Il bando prevede, inoltre, per le imprese femminili e giovanili, una maggiorazione che può portare il contributo a 3mila euro. Inoltre, sono previsti incentivi aggiuntivi per investimenti in sostenibilità ambientale, con contributi fino a 2.500 euro così da toccare i 5mila complessivi.

Le domande possono essere presentate online dal 28 maggio al 30 giugno, salvo esaurimento fondi.

Per ulteriori dettagli e per accedere alla modulistica, la pagina ufficiale del bando è: https://www.va.camcom.it/archivio39_sostegno-alle-imprese-agricole-varesine—anno-2025_0_372.html