In 100mila da tutta Europa al Pride di Budapest che ha sfidato Orban. Tra loro anche una delegazione da Varese

“Siamo più di 100mila, un enorme successo“. Ultime ore per il Pride di Budapes e gli organizzatori già tracciano un bilancio estremamente positivo.

Nonostante qualche tensione, a causa di gruppi dell’ultradestra che hanno tentato di interrompere il corteo con la chiusura di ponti e strade, la manifestazione si è svolta ordinatamente, con tutti i colori e l’allegria di uno dei Pride più politici degli ultimi anni. Una vera e propria sfida al presidente Orban che ha dichiarato la manifestazione illegale; una sfida lanciata da decine di migliaia di persone da tutta Europa, con le sole armi dei colori, della musica e della rivendicazione dei diritti fondamentali della persona.

A Budapest oggi c’era anche una delegazione varesina con rappresentanti di Arcigay Varese e Varese Pride.

«Sta andando tutto bene – racconta in diretta Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – È molto partecipato e al momento tranquillo, a parte qualche contestatore. Un gruppo di estrema destra con un furgone ha bloccato un ponte su cui saremmo dovuti passare per cui abbiamo dovuto fare una deviazione dell’ultimo minuto, ma a parte queste provocazioni sfiliamo tranquilli. Come italiani abbiamo cantato Bella ciao al corteo».