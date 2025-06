In arrivo la Master Cage di Cavaria: “Un evento di eccitazione di massa”

Magliette in stile NBA con grafiche vintage, atleti di alto livello pronti a “sporcarsi le mani” su un campo di provincia all’aperto, giocatori che si dividono tra basket giocato e incarichi da general manager, contorno di pubblico notevole, spettacolo in campo e fuori e – cosa che non guasta mai – anche un bel tocco benefico a completare il quadro.

Cavaria con Premezzo è pronta ad accogliere, anche nell’estate 2025, la “Master Cage”, torneo di pallacanestro che vede impegnati alcuni dei più bei talenti del basket nostrano (ci è passato Elisee Assui, fresco di rinnovo con la Openjobmetis, ci sarà Andrea Calzavara pronto all’esordio in Serie A a Udine…) che è stato presentato al “Triple” di Varese, negozio che è un po’ sponsor tecnico e un po’ “portavoce” della grande tradizione cestistica locale.

«Master Cage è un “evento di eccitazione di massa” – scherza ma non troppo Alberto Riganti a nome degli organizzatori – perché abbiamo sognato e creato un torneo che desse ai giocatori un’esperienza che fosse come quella che ognuno sogna di vivere. Al di là dell’alto livello garantito dagli atleti in campo, forniamo contenuti per i social, usiamo divise speciali, regaliamo alcune “chicche” durante il percorso del torneo, organizziamo un all stars game contro la squadra dell’iniziativa Slums Dunk di Tommy Marino. Insomma, ne vale la pena».

Il torneo non è a partecipazione libera: sono i “proprietari” (owners) delle singole squadre (ovvero i giocatori capofila di ciascuna franchigia) a costruire i gruppi, scegliendo i compagni tra le “minors” del basket locale. Quest’anno Master Cage ha assunto la definizione di “The Revolution” perché la manifestazione si è ingrandita e comprende otto formazioni (una americana, dal Minnesota, grazie al tramite di Paolo Remonti) che si affronteranno prima in una fase a girone e poi con play-in, playoff e finali. Tra le novità, una app per seguire il torneo in diretta a livello di statistiche, una presenza social sempre maggiore e la collaborazione con Camilla Vescovi, giocatrice, figlia d’arte e volto giovane di Legabasket.

Nato nel 2020 a Solbiate Arno, Master Cage va in scena a Cavaria con Premezzo dove l’area sportiva consente di giocare all’aperto ma, in caso di maltempo, trasferirsi in palestra. La presentazione a Varese però non è casuale (come la presenza di Umberto Argieri e di Paola Biancheri de Il basket siamo noi), perché uno dei sogni per il futuro è proprio quello di toccare anche il capoluogo e, magari, il palazzetto che del resto è la “casa madre” di tanti giocatori.

Il calendario prevede la fase di qualificazione nelle sere del 4, 5, 7, 9, 11 e 12 luglio (orari partite: 20,30; 21,15; 22); il 14 ci sono i play in e poi via agli ultimi e decisivi scontri sino alle finali del 18, inframezzate – mercoledì 16 – dall’All Stars Game. Ogni partita è diretta da due arbitri federali per dare ulteriori garanzie di professionalità ai partecipanti che, lo ripetiamo, sono tutti giocatori di un certo livello.

Come detto, poi, c’è il sostegno alla ODV “Super O” dedicata alla piccola Olimpia e a tutti quei bambini affetti da malformazioni agli arti o colpiti da malattie rare. Un’altra iniziativa che merita supporto da parte di tutti coloro che assisteranno alle partite.

«A noi piace stare vicino a chi organizza iniziative belle e che rappresentano la pallacanestro – spiegano Mauro Costantino e Mario Di Sabato di Triple – Stiamo cercando di dare un contorno sempre più bello – e divise e altro fanno parte di questo – e siamo contenti di metterci a disposizione della Master Cage». Parole che scorrono mentre fuori dalla finestra fa capolino la Itelyum Arena: sarà la prossima fermata?