In bici sui “percorsi partigiani” del Castanese: una domenica tra campagne e memoria

Domenica 6 luglio le sezioni Anpi del Castanese organizzano la 19° edizione di “Percorsi Partigiani”: un appuntamento trasdizionale di inizio luglio, che tocca tutti i principali luoghi della Resistenza e delle brigate – garibaldini e “azzurri” – attive nel territorio lungo il fiume Ticino.

“In bicicletta, uno dei simboli della lotta partigiana, lungo un percorso commemorativo che tocca luoghi simbolo della Resistenza nel territorio del Castanese.

Scegli il luogo da cui vuoi partire, si arriverà poi tutti alla cascina Leopoldina a Cuggiono per commemorare i partigiani arrestati e fucilati il 7 luglio 1944 e, per finire, se vuoi, un pranzo al sacco condiviso nel parco di villa Annoni. Una bella occasione per una chiacchierata in amicizia”.

Tra 8.45 e 9.15 si parte da Vanzaghello, Magnago, Buscate, Turbigo, per riunirsi poi a Castano Primo, per poi giungere alla Padregnana lungo il naviglio.

Alla Padregnana confluisce anche lo “spezzone” che partirà da Ossona alle 7.45 e che passerà dalla lapide di Martino Marni a Inveruno.

La tratta comune a tutti comprende le soste alla Padregnana e a Cuggiono (nella foto: la Cascina Leopoldina).

È richiesto un contributo assicurativo di 5 euro.