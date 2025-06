Tra chiese, boschi e panorami: si chiude con successo il ciclo “Bizzozero come non l’avete mai vista”

Si è svolta sabato scorso, 22 giugno, l’ultima tappa del ciclo di escursioni “Guardiamoci intorno – Bizzozero come non l’avete mai vista”, un’iniziativa promossa dal Circolobizzozero, in collaborazione con VareseNews e con il patrocinio del Consiglio di Quartiere di Bizzozero. La proposta, curata da Bruno Dalla Valle, ha portato i partecipanti a scoprire alcuni angoli verdi – e poco conosciuti – della zona sud di Varese.

Il gruppo è partito da piazza Sant’Evasio, ma è stato nella vicina chiesa di Santo Stefano – eccezionalmente aperta per l’occasione – che l’escursione è entrata nel vivo. Da lì, i partecipanti hanno proseguito lungo i sentieri che costeggiano il torrente Selvagna e la Stoppada, fino a raggiungere la località di Santa Maria Maddalena, dove è stato possibile visitare la suggestiva chiesetta che dà nome alla frazione.

Durante il cammino, tra boschi, scorci panoramici e spunti naturalistici, le spiegazioni di Bruno Dalla Valle e Simona Dalla Valle hanno arricchito l’esperienza, mettendo in luce la storia e le peculiarità ambientali del territorio.

Nonostante il caldo torrido di questi giorni, l’iniziativa ha riscosso ancora una volta grande apprezzamento da parte dei partecipanti. Un successo che lascia presagire nuove proposte per l’autunno, attualmente in fase di definizione.