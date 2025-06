In festa con Silvia è un weekend di sport e solidarietà a San Carlo

Il 14 e 15 giugno 160 pallavolisti divisi in 15 squadre si sfideranno sui campi del Centro Giovanile di San Carlo per ricordare Silvia Peluffo e sostenere in suo nome i progetti di Fondazione Giacomo Ascoli per i bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese

Due giorni di sport e solidarietà a San Carlo il 14 e 15 giugno per In festa con Silvia, la manifestazione nata nel 2016 per ricordare Silvia Peluffo con un evento benefico ispirato a una delle sue più grandi passioni.

Nel fine settimana circa 160 pallavolisti per passione, uomini e donne dai 15 anni in su, si sfideranno divisi in 15 squadre (un record!) sui campi del Centro giovanile di via Giannone, in un torneo che è diventato un appuntamento estivo irrinunciabile per tutta la comunità.

L’evento è pensato come una vera e propria festa, con uno stand gastronomico a base di spiedini, salamelle, patatine e la pizza della Piedigrotta di Varese da gustare con tanta buona musica. A partire dal concerto sabato sera di NACN – Nient’Altro Che noi, una super tribute band capace di far rivivere le mitiche canzoni di Max Pezzali e degli 883.

La domenica pomeriggio sarà poi arricchita dalla presenza di pony e cavalli della scuderia Il sentiero di NaLa che proporrà giochi e battesimo della sella per avvicinare grandi e piccini al mondo dell’equitazione.

Il ricavato della manifestazione andrà ai progetti di Fondazione Giacomo Ascoli per il sostegno ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e delle loro famiglie: «Abbiamo scelto di devolvere alla Fondazione Giacomo Ascoli in omaggio al ruolo di mamma di Silvia, per contribuire al benessere dei bambini in suo nome», spiega Mauro Morgera, marito di Silvia e presidente dell’Associazione sportiva parrocchiale di San Carlo, promotrice dell’evento.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Varese e è sostenuto da ManualMente – fisioterapia in movimento, dalla Pro Loco di Vedano Olona, dal Comitato Provinciale di Varese della PGS, dal locale 2.0 di Azzate e dall’Assicurazione Axa di Varese Comi Rovera Suozzo

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale “Silvia e i suoi amici in festa”.