In fiamme la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia: fumo nero visibile per chilometri a Viterbo

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato questa mattina la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia di Viterbo. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, mentre la polizia locale ha avviato le operazioni per bloccare le strade di accesso alla zona.

Il Comune di Viterbo ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro dall’area interessata. Al momento non si registrano feriti, ma una densa colonna di fumo nero è ben visibile anche a chilometri di distanza.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 10 all’interno di un edificio situato in zona Riello, in via San Camillo De Lellis, nei pressi del Tribunale di Viterbo.

Secondo quanto si apprende, alcune ambulanze sarebbero intervenute per soccorrere persone intossicate, che tuttavia non verserebbero in gravi condizioni.

