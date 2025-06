In fuga con l’auto rubata che sprizza scintille, fermato a Gallarate dalla Polizia Locale

Dopo aver rubato un veicolo cercava di portarlo lontano. Peccato che avesse una gomma a terra e marciasse “sul cerchione”: proprio questo ha fregato un ladro, intercettato dalla Polizia Locale di Gallarate.

Nella mattinata di oggi, 16 giugno una pattuglia della Locale con a bordo il vicecomandante Marco Cantoni, ha notato un’autovettura in evidente stato di pericolo, che procedeva facendo scintille a causa dell’assenza del pneumatico anteriore destro: il mezzo stava infatti circolando direttamente sul cerchione.

Il veicolo è stato prontamente fermato all’incrocio tra via Veneto e via Raffaello Sanzio, zona Cascinetta.

Dagli accertamenti è emerso che l’autovettura era stata rubata nella notte presso l’abitazione della legittima proprietaria, la quale aveva sporto denuncia nella stessa mattinata.

Il veicolo è stato immediatamente restituito alla persona avente diritto.

Il conducente, un36enne italiano residente in un altro Comune e inizialmente non collaborativo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per i reati commessi e, oltre alle sanzioni penali che saranno definite in tribunale, nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente per diverse violazioni amministrative accertate.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Polizia Locale e in particolare alla pattuglia intervenuta per la prontezza e la professionalità dimostrate» dice l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna. «Questo intervento è la conferma dell’importanza della presenza costante e vigile della Polizia Locale sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini».