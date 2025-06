In migliaia alla Schiranna di Varese per festeggiare gli 80 anni di MV Agusta

Farsi scappare una possibilità simile – quella di andare a visitare il luogo dove nascono i sogni – non era davvero possibile. E così, tra sabato e domenica, sono stati migliaia gli appassionati, ma anche i semplici curiosi, che hanno raggiunto la Schiranna di Varese per osservare da vicino il mondo di MV Agusta, la casa motociclistica che vanta un’aura con pochi eguali nel mondo dei motori.

In occasione del proprio 80° compleanno, MV Agusta ha organizzato una due giorni di porte aperte con un programma ricco e attraente che ha compreso una serie di test di guida gratuiti sulle strade che corrono lungo il lago di Varese, con la visita ai reparti produttivi, con l’esposizione di numerosi mezzi della collezione storica e tanto altro ancora. Sul piazzale dell’azienda si sono quindi formate lunghe code per partecipare ai test e alle visite guidate a conferma dell’interesse mosso dall’azienda nata a Samarate e ora impiantata a Varese.

Le moto MV dei partecipanti – ma anche le Cagiva che sono nate proprio in quei capannoni – hanno avuto l’onore di essere schierate nel grande piazzale che si affaccia sul lago, circondate dall’affetto di tutti i presenti. Ma naturalmente c’era spazio per i motociclisti di “ogni ordine e grado” confermando l’attrattività della casa varesina, nonostante le vicissitudini (anche recenti) che la hanno coinvolta sul piano dell’azionariato.

Alla Schiranna è sfilato un pubblico davvero eterogeneo a partire dai grandi appassionati ai fedelissimi del marchio (incalcolabile il numero di persone con addosso tutte e magliette con il logo di MV Agusta) con robusta presenza da un po’ tutto il nord Italia. Domenica mattina è giunto in visita anche il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, e d’altra parte era presente anche la Polizia di Stato con uno stand proprio e con le MV Agusta in dotazione agli agenti. Altro stand particolarmente apprezzato quello dedicato a Marco Simoncelli e all’associazione benefica che porta il suo nome, mentre un grande del motociclismo italiano – Gianfranco Bonera, ha festeggiato a sua volta gli 80 anni.

In attesa di numeri ufficiali, una prima stima parla di circa 5mila persone che hanno affollato l’area tra sabato e domenica: intorno ai 1.400 quelli che hanno scelto di effettuare la visita guidata ai reparti produttivi per vedere con i propri occhi molti dei passaggi con cui si costruiscono moto che fanno sognare. Infine sono stati all’incirca 250 i fortunati che si sono goduti un test in sella a una Superveloce, una Brutale o un altro dei bolidi marchiati MV Agusta.