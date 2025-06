In treno con un coltello da venti centimetri. Con lui un ricercato dalla polizia di Varese

La Polizia di Stato di Como, ha arrestato in esecuzione di un provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Varese, un 40enne di El Salvador, senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Nella stessa operazione ha anche denunciato in stato di libertà per il possesso illegale di un lungo coltello, un 37enne, sempre salvadoregno, che si trovava in compagnia del connazionale arrestato.

I fatti risalgono alla serata di ieri. Verso le 22.30, le volanti hanno raggiunto la stazione delle FNM di Como Lago, a seguito di una segnalazione al 112 NUE che riferiva di un uomo a bordo di un treno diretto a Milano Cadorna, armato di coltello. Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno proceduto al controllo dei due uomini, trovando nello zaino del 37enne, un coltello con lama seghettata lungo più di 22 centimetri.

Contemporaneamente, il controllo documentale dei due, ha portato a scoprire che a carico del connazionale di 40 anni che era in sua compagnia, pendeva un rintraccio, segnalato dalla Polizia di Stato di Varese ed emesso dal Tribunale della medesima città. Il 40enne infatti doveva essere portato immediatamente in carcere in base ad un provvedimento di revoca della sospensione della carcerazione e ripristino della stessa, dovendo scontare ancora 3 mesi.

Accompagnati entrambi in Questura, il 37enne è stato denunciato per il possesso illegale del coltello e in quanto irregolare sul territorio, per la violazione della legge sull’immigrazione. L’uomo è stato anche sanzionato con un Ordine di Allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.

Sorte diversa invece per il suo connazionale di 40 anni che è stato arrestato e poi tradotto presso la Casa Circondariale di Como.