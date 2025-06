Inarzo in Festa: tre giorni di musica, cucina e comunità nel cuore del paese

La tradizione torna a colorare l’inizio dell’estate con “Inarzo in… Festa”, l’appuntamento annuale promosso dalla Pro Loco Inarzo, in programma per venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno. Tre giorni all’insegna della convivialità, della buona cucina e della musica dal vivo, con il patrocinio del Comune di Inarzo e l’energia della comunità locale che si ritroverà al campo di basket per celebrare insieme l’arrivo della bella stagione.

La festa prenderà il via venerdì 27 giugno dalle ore 19, con l’atteso appuntamento gastronomico a base di panzerotti e grigliata di carne, accompagnato dalla musica di DJ DB music.

Sabato 28 giugno, sempre dalle ore 19, sarà protagonista il fritto misto, insieme a una nuova grigliata e all’animazione musicale curata dai DJ FO & MUGNO, per una serata pensata per far ballare e divertire tutte le generazioni.

Domenica 29 giugno il programma si arricchisce ulteriormente: alle 12 è previsto il pranzo comunitario con possibilità di asporto, pensato per chi desidera godersi la cucina anche a casa. Alle 19, il gran finale con un’altra serata di fritto misto e grigliata, a chiudere la festa con gusto e allegria.