Inaugurati due mosaici realizzati dai bambini delle scuole primarie di Sangiano e Caravate

Prima della festa di fine anno, sotto la pioggia perché “la Fantasia è un posto dove ci piove dentro”, come diceva Italo Calvino, sono stati inaugurati i mosaici realizzati dai bambini delle scuole primarie Besozzi di Sangiano e Rusconi di Caravate.

Due nuove opere d’arte proposte dall’associazione Il Pargolario con il progetto per le scuole “Occhio al mosaico” e guidate dal maestro mosaicista Andrea Sala di Brenta.

Collocato proprio sotto il portico dell’ingresso della scuola di Sangiano, il mosaico inaugurato lo scorso 3 giugno è un vero e proprio saluto di benvenuto in una scuola che accompagnerà i bambini fino a quando, come le coloratissime farfalle rappresentate, voleranno via verso altri percorsi scolastici.

Al termine dell’inaugurazione, la Pro Loco di Sangiano e il Comitato genitori della scuola hanno gentilmente offerto a tutti i bambini una merenda.

Il 5 giugno invece è stato svelato il mosaico di Caravate, sempre alla scuola primaria. Un tripudio di colori, esplosi da un magico arcobaleno, e simbolicamente trasportati dai bambini per dipingere il proprio futuro!

Così recita il titolo del mosaico scelto e realizzato dagli alunni della scuola primaria di Caravate, come ben illustrato nel loro discorso durante l’inaugurazione.

Il numeroso pubblico presente all’evento ha potuto partecipare anche all’interessante percorso espositivo allestito presso la palestra della scuola: un viaggio affascinante che spazia dalle antiche civiltà, ai giochi di una volta, alle religioni dei popoli, ma anche alla scienza.

Per Caravate la giornata si è conclusa, in serata, al Parco delle Feste dove il Comitato genitori ha organizzato una cena tutti insieme e giochi per grandi e piccini.

“Ci piace sottolineare l’impatto ambientale che ha avuto questo progetto – scrive la presidente dell’associane Il Pargolario, Daniela Mior – Per realizzare i mosaici sono stati utilizzati materiali destinati allo smaltimento: piastrelle, campionature, ceramiche; anche alcuni utensili, come ciotole, strofinacci e spugne sono stati recuperati da oggetti quotidiani già dismessi”.

L’obiettivo sotteso alla realizzazione di laboratori artistici, nasce dalla convinzione che l’idea dell’Arte e della Bellezza rappresenta un motore di crescita e di cambiamento individuale e collettivo, in grado di stimolare l’aggregazione e l’inclusione sociale.

I laboratori sono stati realizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Il Pargolariop di Cuvio.

Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.

“Un ringraziamento all’Istituto Comprensivo Gabriel e Ares Frattini di Caravate, ai Comuni di Caravate e Sangiano, enti co-finanziatori del progetto e che hanno curato la posa del mosaico – scrive Mior – Il nostro grazie anche a tutto il personale delle scuole primarie di Sangiano e Caravate che ci hanno accolto con affetto e fiducia. Ci piace sottolineare la presenza dei Vice-Sindaco delle due Amministrazioni Comunali, Protezione Civile di Caravate, della ProLoco e della Polizia Locale di Sangiano e dei volontari che hanno contribuito a dare un valore aggiunto al progetto. Infine un grazie speciale ai bambini che ci hanno donato le loro emozioni”.