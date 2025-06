Incendio a Milano in viale Abruzzi, una donna muore nel tentativo di sfuggire alle fiamme

Tragedia nella notte a Milano: una donna si è lanciata dal quinto piano per sfuggire alle fiamme. L’edificio parzialmente evacuato. Indagini in corso sulle cause del rogo.

Alle 00.30 le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in viale Abruzzi 64 per l’incendio di un appartamento situato al quarto piano di un edificio di sette piani. Una donna di 48 anni, di origine brasiliana, si è lanciata dal quinto piano nel tentativo di mettersi in salvo: è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

A scopo precauzionale, tutti gli occupanti dello stabile sono stati evacuati. Solo in un secondo momento, 12 appartamenti — quello coinvolto direttamente nell’incendio e quelli adiacenti — sono stati dichiarati temporaneamente inagibili, con diffida all’uso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Due persone sono state ricoverate in codice verde. Per indagare sulle cause dell’incendio è stato attivato il Nucleo Investigativo Antincendio (NIA) della Lombardia.