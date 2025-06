Incendio al termovalorizzatore di Busto Arsizio: in atto i rilievi di Arpa

I fumi e i gas rilasciati dall’incendio di rifiuti che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì, nell’impianto Neutalia di Busto Arsizio, sono sotto controllo da parte dell’Agenzia regionale per l’ambiente di Regione Lombardia.

Lo riferiscono i tecnici di Arpa che sono giunti sul posto per i rilievi sull’aria, durante le fasi di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco dei cumuli di rifiuti stoccati sul piazzale dell’impianto di termovalorizzazione di Borsano.

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ha posizionato, in prossimità della stazione di rilevamento della qualità dell’aria di Busto Arsizio nei pressi di Neutalia, il campionatore ad alto volume per il monitoraggio di eventuali microinquinanti.

Inoltre, i rilevatori multigas in dotazione alla squadra di Arpa non hanno rilevato alcun valore all’esterno dell’area nei pressi di via Silvestre: le concentrazioni di inquinanti tipici della combustione non sono critiche, perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera.