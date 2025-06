Incendio al termovalorizzatore di Busto Arsizio, a fuoco alcuni rifiuti ingombranti stoccati all’esterno

Un incendio sta interessando una parte dell’impianto di termovalorizzazione di Neutalia (ex Accam) a Busto Arsizio, situato in via per Arconate, a sud della città.

Un’alta colonna di fumo nero visibile da lontano si è levata, a partire dalle 11,45 di oggi, mercoledì. Le fiamme stanno interessando un capannone.

Sul posto sono in azione alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso inviati dal sistema di Emergenza Urgenza di Regione Lombardia, oltre ad Arpa Lombardia.

Alle 13,30 l’emergenza è rientrata ed è arrivata la nota di Neutalia che spiega quanto avvenuto