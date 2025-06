Incendio al termovalorizzatore, il sindaco rassicura: “Nessun pericolo per la salute”

In relazione all’incendio scoppiato questa mattina negli spazi dell’impianto Neutalia, il Nucleo Ambientale della Polizia locale ha avuto notizia da parte dei tecnici di ARPA che i campionamenti dell’aria effettuati nelle zone esterne all’impianto in prossimità delle prime aree residenziali della città non rivelano significative alterazioni dei parametri.

I tecnici hanno inoltre installato delle colonnine di rilevazione dei microinquinanti dispersi nell’aria al fine di monitorare i valori di agenti nocivi o inquinanti nei prossimi giorni. Le acque di spegnimento sono state raccolte in una vasca dedicata e saranno smaltite secondo i protocolli.

In seguito ai dati raccolti da Arpa e acquisite le indicazioni di ATS Insubria, il sindaco Emanuele Antonelli, che ha seguito la vicenda da vicino recandosi sul posto appena ricevuta la notizia dell’incendio, rassicura la cittadinanza in merito a eventuali rischi sulla salute pubblica.

Dalle immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza, il Nucleo ha accertato l’innesco dell’incendio per autocombustione di rifiuti stoccati nella piattaforma.