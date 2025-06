Incendio alla Mgm di Castelseprio, Arpa e Vigili del fuoco escludono inquinamento e contaminazioni radioattive

I tecnici di Arpa Lombardia sono intervenuti questa mattina a Castelseprio, in seguito all’incendio che ha interessato la Mgm di via Galarà ditta che lavora materie plastiche.

All’arrivo sul posto dei tecnici l’incendio era già stato domato, era presente solo del fumo all’interno del capannone. Sui quattro lati dell’azienda sono state condotte le misure ispettive con la strumentazione portatile. Secondo i dati rilevati erano presenti gli inquinanti tipici della combustione le cui concentrazioni risultano di poco al di sopra dei limiti di rilevabilità e non rappresentano una criticità.

L’incendio aveva destato preoccupazione anche per un altro aspetto: nella ditta, secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, vi è una sorgente radioattiva utilizzata per alcune fasi di lavorazione, e si temeva fosse coinvolta nell’incendio. Per questo insieme ai mezzi utilizzati per le operazioni di spegnimento sono stati inviati sul posto anche gli specialisti NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per delle verifiche specifiche e attrezzati con un furgone dotato delle necessarie attrezzature tecniche.

L’evenienza di una possibile contaminazione radioattiva è stata subito esclusa ad un’osservazione dell’area interessata dalle fiamme (un locale tecnico) e poi con verifiche strumentali per il controllo di rilascio di sostanze radioattive che hanno dato esiti negativi. Tutti i valori risultano nella norma.